Sosyal medyada paylaşılan bir genç kadının çene estetiği öncesi ve sonrası görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Yüz hatlarındaki belirgin orantısızlık nedeniyle operasyon masasına yatan kadının, iyileşme sürecinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.
Çene hattının yeniden şekillenmesiyle birlikte sadece çene yapısı değil, burun ve boyun bölgesinin de estetik bir uyum kazandığı dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede viral olan görüntüler, estetik cerrahinin insan yüzündeki dramatik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Sağlık › Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?