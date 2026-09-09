Çevre ilçelerden hastalar varis tedavisi için Kahta’yı tercih ediyor

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve modern tedavi yöntemlerinin uygulanması, hastanenin çevre ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından da tercih edilmesini sağlıyor.

Özellikle kronik venöz yetmezlik ve varis hastalığı bulunan hastalar, tedavi için Kahta Devlet Hastanesi'ne başvuruyor.

Hastanede, varis tedavisinde modern ve minimal invaziv yöntemlerden biri olan radyofrekans kateter ile ablasyon işlemi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç tarafından ultrason eşliğinde başarıyla uygulanıyor.

Radyofrekans ablasyon yönteminde, varise neden olan toplardamara kateter aracılığıyla kontrollü ısı enerjisi verilerek damarın kapatılması hedefleniyor. İşlemin ardından hastalar aynı gün içerisinde, sağlıklı ve konforlu bir şekilde taburcu ediliyor.

Hastanede uygulanan modern tedavi yöntemlerinin yalnızca Kahta'ya değil, Adıyaman'ın tamamına hizmet sunduğunu belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Hastanemizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için modern tıbbi uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Radyofrekans yöntemiyle varis tedavisinin hastanemizde başarıyla uygulanması da bu çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır. Adıyaman merkez ve ilçelerimizden hastaların bu tedavi için hastanemize geliyor olması, sunulan sağlık hizmetlerinin bölgemizdeki karşılığını göstermektedir. Amacımız, vatandaşlarımızın tedavi için il dışına gitmek zorunda kalmadan, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetine kendi bölgelerinde ulaşabilmelerini sağlamaktır" dedi.

Başhekim Akel, tedaviyi başarıyla gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve sağlık ekibine teşekkür ederek, hastalara yönelik nitelikli sağlık hizmetlerinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.