Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı - Son Dakika
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Sağlık

Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı

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Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin\'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı
06.08.2025 10:09
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Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin\'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı
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Çin'de bir ayda sivrisinekten bulaşan "chikungunya" virüsüyle ilgili 7 binden fazla vaka bildirildi. Yetkililer enfekte kişilerin hastanede karantina altına alınarak testler uygulandığını bildirdi. ABD, ilacı ve aşısı bulunmayan virüs ile ilgili artan vakalar üzerine Çin'e seyahat eden vatandaşlarını "dikkatli olmaları" konusunda uyardı.

Çin'in Guangdong eyaletinde sivrisinek kaynaklı 'chikungunya' virüsü nedeniyle son haftalarda 7 binden fazla vaka tespit edildi. Vakaların büyük kısmının güneydeki Foshan kentinde yoğunlaştığı belirtildi. Foshan'ın yanı sıra Guangdong'daki en az 12 şehirde daha vakaların teyit edildiği aktarıldı. Yetkililer, enfekte kişileri hastanede karantinaya alarak testler uyguladıklarını açıkladı.

ABD, artan vakaları üzere Çin'e seyahat edenlere "daha dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ BELİRTLERİ NELERDİR?

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla yayılan virüs, ateş ve şiddetli eklem ağrılarına neden oluyor. Isırıldıktan sonra belirtiler genellikle 4-8 gün içinde ortaya çıkıyor, ancak bu süre 2-12 gün arasında değişebiliyor. Hastalık çoğunlukla aniden başlayan yüksek ateşle ortaya çıkıyor ve ateş genellikle 2-3 gün sürüyor. En belirgin şikayet ise şiddetli eklem ağrısı. Bu ağrı bazı kişilerde haftalar, aylar hatta nadiren yıllarca devam edebiliyor. Baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, bulantı ve ciltte döküntü de sık görülen diğer belirtiler arasında yer alıyor.

Hastalık nadiren ölümle sonuçlanırken, şiddetli ağrı nedeniyle yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Çoğu hasta 1 hafta içinde iyileşirken, bazı durumlarda göz, kalp veya sinir sistemiyle ilgili komplikasyonlar gelişebiliyor. Yenidoğanlar (doğum sırasında veya kısa süre sonra enfekte olanlar), 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı olan bireyler daha ağır hastalık riski taşıyor.

İLACI VEYA AŞISI YOK

Chikungunya tanısı hastanın şikayetleri ve yapılan kan testleriyle konuluyor. Hastalığın özel bir ilacı veya aşısı bulunmuyor. Ateşi ve ağrıyı azaltmaya yönelik tedavi uygulanırken, bol sıvı alınması ve istirahat öneriliyor.

Chikungunya ilk olarak 1952 yılında Tanzanya'da tespit edilirken, 110'dan fazla ülkeye yayıldı. Özellikle Afrika, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinde yaygın olarak görülüyor

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı - Son Dakika

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