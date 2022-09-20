Çin'de havadaki C?ovid-19'u tespit eden maske geliştirildi - Son Dakika
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Çin'de havadaki C?ovid-19'u tespit eden maske geliştirildi

20.09.2022 21:56
Çin'de havadaki C?ovid-19'u tespit eden maske geliştirildi

Ç?inli araştırmacılar, havadaki Covid-19 ya da grip virüslerini tespit eden maske geliştirildi.

Ç?inli araştırmacılar, havadaki Covid-19 ya da grip virüslerini tespit eden maske geliştirdi.

Shanghai'daki Tongji Üniversitesi'nde çalışan altı araştırmacı tarafından geliştirilen m?askenin içine yerleştirilen sensörler 10 dakika içinde ortamda koronavirüs ya da H5N1 ve H1N1 influenza virüsü olup olmadığını tespit ediyor ve kablosuz bir şekilde bağlandığı telefon gibi araçlara anında uyarı gönderiyor.

M?askeye dair bilgilendirme akademik bir yayın olan Matter'da yayımlandı.

Şarj edilebilir lityum pille çalışan b?u maske için yapılan çalışmalarda, kapalı alanda konuşma ya da öksürme simülasyonlarıyla patojenlerin püskürtüldüğü testler gerçekleştirildi.

Maskedeki sensörlerin çok düşük seviyede viral protein içeren likid ya da gazı dahi tespit edebildiği belirtildi.

M?aske riskin yüksek olduğu kapalı alanlarda daha hassas şekilde çalışıyor.

Tongji Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan Yin Fang, hali hazırda maskenin virüslerin yayılma riskini düşürdüğünü, bu nedenle havadaki virüsü tespit ederek kullanıcıyı uyaran bir maske üretmek istediklerini belirtiyor.

Ü?rün ücretine dair bir tahminde ise bulunulmadı.

K?oronavirüs pandemisiyle maske kullanımı yaygınlaşmıştı.

Ancak pek çok ülkede kapalı alanlarda ve toplu taşımada dahi maske zorunluluğu kalktı.

F?akat halen sıkı bir sıfır Covid politikasına devam eden Çin gibi ülkeler için maske kullanımı yaygınlığını koruyor.

A?BD Başkanı Joe Biden son olarak ülkede pandeminin sona erdiğini duyurdu.

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Kaynak: BBC

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Shanghai, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çin'de havadaki C?ovid-19'u tespit eden maske geliştirildi - Son Dakika

BBC
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