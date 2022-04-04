Çin'in Dört Bir Yanından Binlerce Sağlık Çalışanı Kovid-19 ile Mücadeleye Yardım İçin Shanghai'a Geldi - Son Dakika
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Çin'in Dört Bir Yanından Binlerce Sağlık Çalışanı Kovid-19 ile Mücadeleye Yardım İçin Shanghai'a Geldi

04.04.2022 11:55
Çin'in Dört Bir Yanından Binlerce Sağlık Çalışanı Kovid-19 ile Mücadeleye Yardım İçin Shanghai'a Geldi

SHANGHAİ, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai yerel sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Tianjin kenti ile Hubei, Jiangxi ve Shandong eyaletleri dahil farklı bölgelerden binlerce sağlık görevlisi toplamda 10 yüksek hızlı trenle Pazar günü 25 milyon nüfuslu megakente ulaştı. Tianjin'in Jinnan bölgesinden gelen sağlık ekibine başkanlık eden Hao Shu'an, "Ekibimizin 30 üyesinin tamamı bu […]

Çin'in Dört Bir Yanından Binlerce Sağlık Çalışanı Kovid-19 ile Mücadeleye Yardım İçin <a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a>'a Geldi

SHANGHAİ, 4 Nisan (Xinhua) — Shanghai yerel sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Tianjin kenti ile Hubei, Jiangxi ve Shandong eyaletleri dahil farklı bölgelerden binlerce sağlık görevlisi toplamda 10 yüksek hızlı trenle Pazar günü 25 milyon nüfuslu megakente ulaştı. Tianjin'in Jinnan bölgesinden gelen sağlık ekibine başkanlık eden Hao Shu'an, "Ekibimizin 30 üyesinin tamamı bu iş için gönüllü oldu. Birçoğu bir zamanlar Hubei'de salgınla mücadelede yer almıştı" dedi.

Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu'na göre kente gelen sağlık ekiplerinden bazıları geçici olarak oluşturulan hastanelerde çalışmaya ve hafif vakalar ile semptomsuz taşıyıcıları kabul etmeye başladı. Anhui eyaletinden 650'yi aşkın sağlık personeli, Chongming bölgesinde 2.700'ün üzerinde yatağa sahip geçici bir hastanede yerel sağlık ekibiyle birlikte çalışıyor. Hastanenin, 1.300 hafif vaka ve semptomsuz taşıyıcıdan oluşan ilk hasta grubunu Pazar gecesi kabul etmesi planlanıyordu.

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Shanghai, 4 Nisan, Pazar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çin'in Dört Bir Yanından Binlerce Sağlık Çalışanı Kovid-19 ile Mücadeleye Yardım İçin Shanghai'a Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Dört Bir Yanından Binlerce Sağlık Çalışanı Kovid-19 ile Mücadeleye Yardım İçin Shanghai'a Geldi - Son Dakika
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