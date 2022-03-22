Çinli Bilim İnsanları ve İngiltere ile Bangladeş'ten Meslektaşları Laboratuvar Ortamında En Genç İnsan Hücrelerini Üretti - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları ve İngiltere ile Bangladeş'ten Meslektaşları Laboratuvar Ortamında En Genç İnsan Hücrelerini Üretti

22.03.2022 23:23
Çinli Bilim İnsanları ve İngiltere ile Bangladeş'ten Meslektaşları Laboratuvar Ortamında En Genç İnsan Hücrelerini Üretti

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Nature dergisinde Salı günü yayınlanan araştırmada, kök hücreleri gerçek sekiz hücreli embriyo benzeri hücrelere dönüştürmek için genetik mühendisliğine dayanmaksızın hızlı, kontrol edilebilir bir metot geliştirildiği duyuruldu. Çin, İngiltere ve Bangladeş'ten araştırmacılardan oluşan ekip, pluripotent kök hücreleri ya da erken embriyonik hücrelerin "yetişkin" versiyonunu, 3. Gün gelişim evresinde döllenmiş yumurtalardan farksız, […]

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Nature dergisinde Salı günü yayınlanan araştırmada, kök hücreleri gerçek sekiz hücreli embriyo benzeri hücrelere dönüştürmek için genetik mühendisliğine dayanmaksızın hızlı, kontrol edilebilir bir metot geliştirildiği duyuruldu. Çin, İngiltere ve Bangladeş'ten araştırmacılardan oluşan ekip, pluripotent kök hücreleri ya da erken embriyonik hücrelerin "yetişkin" versiyonunu, 3. Gün gelişim evresinde döllenmiş yumurtalardan farksız, hücrelerin gelişim potansiyeli olan daha "genç" bir versiyonuna dönüştürdü.

Makalenin yazarlarından biri olan Çin Bilimler Akademisi'nden Li Wenjuan, 8 hücre evresindeki embriyo benzeri totipotent hücrelerin sadece üç bölünmeden sonra döllenmiş bir yumurtanın embriyonik aşamasını yeniden yarattığını, bunun da onları laboratuvar ortamında elde edilen en genç insan hücreleri yaptığını söyledi. Araştırmacıların verdiği bilgiye göre, hücrelerin "totipotent" olarak nitelendirilmesi, embriyonik ve ekstra-embriyonik tüm hücre türlerini yaratma potansiyeline sahip oldukları anlamına geliyor. Li, "Bu hücreler sadece plasental doku içinde farklılaşmaz, aynı zamanda daha olgun organlara da dönüşme olasılıkları var" dedi.

Araştırmaya göre, bilim insanları sekiz hücreli aşamadaki hücreleri yetişkin bir farenin deri altına enjekte etti ve bu hücreler gelişkin teratomlara dönüştü. Deneyde, Shenzhen merkezli BGI-Research tarafından geliştirilen tek-hücre dizilim teknolojisinden yararlanıldı. İlgili araştırma, etik değerlendirmede onay aldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, 22 Mart, England, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çinli Bilim İnsanları ve İngiltere ile Bangladeş'ten Meslektaşları Laboratuvar Ortamında En Genç İnsan Hücrelerini Üretti - Son Dakika


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