Cizre'de gıda denetimleri sürüyor, İşletmeler kontrol ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de gıda denetimleri sürüyor, İşletmeler kontrol ediliyor

Cizre\'de gıda denetimleri sürüyor, İşletmeler kontrol ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartlarını denetliyor. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere idari işlem uygulanacağı, denetimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, ilçe merkezinde ve mahallelerde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde saha kontrolleri gerçekleştirdi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan incelemelerde; hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edildi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz, 5996 sayılı Kanun kapsamında titizlikle ve aralıksız olarak devam etmektedir. Denetimler kapsamında gıda işletmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek, vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Halkımızın sağlığı ve güvenilir gıda arzının temini için denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Ekiplerin, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemleri uygulayacağı ve saha denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Şırnak, Tarım, Cizre, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cizre'de gıda denetimleri sürüyor, İşletmeler kontrol ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
İzmir’de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı O anlar kamerada İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada
Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Ekipler gözlerine inanamadı Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 12:04:14. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre'de gıda denetimleri sürüyor, İşletmeler kontrol ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement