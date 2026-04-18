Cizre'de Hayvancılık İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları - Son Dakika
Cizre'de Hayvancılık İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları

Cizre\'de Hayvancılık İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları
18.04.2026 15:06
Cizre'de hayvancılığın geliştirilmesi için küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen küpeleme ve aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, ilçe merkezi ve bağlı köylerde geniş kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve hayvan sağlığının korunması adına yürütülen çalışmalarda, ekipler en ücra yerleşim birimlerine kadar giderek aşılama hizmeti sunuyor.

Saha çalışmaları kapsamında yeni doğan buzağı ve küçükbaş hayvanların küpeleme işlemleri yapılarak kayıt altına alınması sağlanırken, eş zamanlı olarak mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu aşı uygulamaları gerçekleştiriliyor. Teknik personel, küpeleme sayesinde hayvan hareketlerinin takibinin kolaylaştığını ve hastalıkların yayılmasının önüne geçildiğini vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmaların planlanan program dahilinde titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Teknik personellerimizce yürütülen küpeleme ve aşılama saha çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Amacımız, ilçemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesini sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.

Üreticiler ise kapılarına kadar gelen bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ekiplere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Cizre'de Hayvancılık İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:38:03. #7.13#
SON DAKİKA: Cizre'de Hayvancılık İçin Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları - Son Dakika
