Cizre'de Tarım ve Orman Müdürlüğü aykırı gıda işletmelerine yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Cizre'de Tarım ve Orman Müdürlüğü aykırı gıda işletmelerine yaptırım uygulayacak

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Cizre\'de Tarım ve Orman Müdürlüğü aykırı gıda işletmelerine yaptırım uygulayacak
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Cizre'de halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik hijyen, saklama koşulları ve son tüketim tarihi denetimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevzuata aykırı işletmelere idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde halk sağlığını korumak amacıyla harekete geçen ekipler, gıda satışı ve üretimi yapan işletmelerde hijyen ve son tüketim tarihi denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Cizre'de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sahaya inen ekipler, fırından markete kadar çok sayıda işletmeyi mercek altına aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrolörleri tarafından yürütülen çalışmalarda, işletmelerin genel hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza ve saklama şartları ile tezgah ve raflardaki gıdaların son tüketim tarihleri tek tek incelendi. Mevzuata uygunluğu kontrol edilen ürünlerde saklama standartlarına uyulup uyulmadığı titizlikle denetlendi.

Vatandaşların sağlığını riske atacak durumlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevzuata aykırı hareket eden, hijyen kurallarını hiçe sayan veya son tüketim tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımların tavizsiz uygulanacağını belirtti.

Halk sağlığının korunması adına denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cizre'de Tarım ve Orman Müdürlüğü aykırı gıda işletmelerine yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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