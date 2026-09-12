Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Sapan, çocuk ve palyatif servisinde hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Sapan, çocuk ve palyatif servisinde hastaları ziyaret etti

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Sapan, çocuk ve palyatif servisinde hastaları ziyaret etti
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Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan ve hastane idarecileri, Çocuk Servisi ile Palyatif Bakım Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten memnun kalan hasta yakınları, gösterilen ilgiden dolayı hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şırnak'ın Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, hastane idarecileriyle birlikte Çocuk Servisi ve Palyatif Bakım Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cizre Devlet Hastanesi Yönetimi hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artırmak ile servislerdeki hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile servislerde incelemelerde bulundu.

Başhekim Halit Sapan ve beraberindeki hastane idarecileri, Çocuk Servisi ile Palyatif Bakım Servisini gezerek incelemelerde bulundu. Tedavi gören çocuk ve yetişkin hastalarla yakından ilgilenen Sapan, hastaların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

İlçedeki yüksek hasta potansiyeline rağmen hizmet standartlarını her geçen gün yükselttiklerini belirten Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için vardiya gözetmeksizin çalıştıklarını belirtti.

Bölgedeki hasta yüküne dikkat çeken Başhekim Sapan, "Hastanemiz, konumu itibarıyla oldukça yüksek bir hasta potansiyeline hizmet veriyor. Bu yoğunluğa rağmen tüm yönetim ekibimiz ve sağlık personelimizle birlikte vatandaşlarımıza en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini sunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de Çocuk ve Palyatif Bakım servislerimizdeki hastalarımızı ziyaret edip moral vermek, taleplerini yerinde dinlemek istedik. Temel hedefimiz, hastanemize başvuran her vatandaşımızın buradan şifa ve memnuniyetle ayrılmasıdır" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta yakınları ise gösterilen ilgiden dolayı hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Sapan, çocuk ve palyatif servisinde hastaları ziyaret etti - Son Dakika

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