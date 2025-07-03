Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, çocuğunun diş tedavisi için devlet hastanesinden randevu aldı. Randevu günü çocuğuyla birlikte diş hastanesine giden aile, doktorların "biz bu işlemi yapamayız" yanıtıyla karşılaştı. Bu durum karşısında öfkelenen vatandaş, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.

"SİZİN YAPAMADIĞINIZI..."

Tepkisini sert sözlerle dile getiren vatandaş, "Sizin yapamadığınızı bir apartmanda küçücük dairede kadın diş hekimi yapıyor" diyerek kamu hastanelerindeki hizmet yetersizliğine dikkat çekti. Olay, sağlık sistemindeki randevu ve hizmet erişimi sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.