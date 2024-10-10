Çocuklar için özel diş ünitleri kuruldu - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklar için özel diş ünitleri kuruldu

Çocuklar için özel diş ünitleri kuruldu

Karabük Hastanesi, çocuk diş sağlığı için özel tasarlanan diş ünitlerini hizmete sundu.

10.10.2024 13:48
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Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Çocuk Diş Hekimliği Kliniği'ndeki diş ünitlerini çocuklar için özel tasarladıklarını bildirdi.

Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların diş sağlığının korunması, ağız bakım alışkanlıklarının kazandırılması ve diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi için son teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan diş kliniklerine ve oyun alanlarına, bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Çocuk Diş Hekimliği Kliniği'ndeki diş ünitlerini çocuklar için özel tasarladıklarını vurgulayan Çebi, "Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi olarak, geleceğimizin teminatı siz kıymetli çocuklarımızın ve tüm halkımızın nitelikli ve özellikli tedavileri alabilmesi için göstereceğimiz çaba ve yenilikçi yaklaşımlar bitmeden ve artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çebi, bu diş ünitlerinin kurulmasında destekte bulunan şirkete de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çocuklar için özel diş ünitleri kuruldu - Son Dakika

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