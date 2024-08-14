Çocuklarda Göz Sağlığı ve Erken Teşhisin Önemi

Sağlık

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Tayanç Kılıç, göz sağlığının, çocukların genel sağlığı ve gelişimi için önemli olduğunu vurgulayarak, göz hastalıklarının erken teşhisinin tedavi sürecinde kritik rol oynadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, çocuklarda göz sağlığının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini aktararak, göz bozukluğu belirtileri arasında gözde çapaklanma, kızarıklık, kaşıntı, sulanma, sık göz kırpma, göz bebeğinin beyaz görünmesi, göz küresinde belirgin asimetri, göz kapaklarında düşüklük, ışığa aşırı hassasiyet ve baş ağrısı yer aldığını kaydetti.

Kılıç, çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı, göz tembelliği, hipermetrop, miyop, astigmat, şaşılık, doğumsal katarakt ve glokom gibi hastalıkların görülebileceğini ifade ederek, "Yenidoğan bebeklerde sıklıkla karşılaşılan gözyaşı kanal tıkanıklığı, gözyaşının gözde birikmesine ve sık çapaklanmaya neden oluyor. Bu durum iyi yapılan bir masaj sayesinde genellikle bebek bir yaşına gelene kadar düzeliyor. Bir yaş sonrası ise kanala yönelik müdahale gerekebiliyor. İlk aylarda yapılan doğru ve sık masajla gözyaşı kanal tıkanıklığı düzelebiliyor. Dolayısıyla, belirtiler fark edilir edilmez hekimin gösterdiği şekilde masaja başlanması oldukça önemli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Göz tembelliği tek ya da iki gözde birden olabiliyor"

Göz tembelliğinin erken yaşta fark edilmesinin önemine dikkati çeken Kılıç, altı yaşından önce teşhis edilmediğinde tedavinin güçleştiğini belirtti.

Kılıç, göz tembelliğinin gözün görme seviyesinin normal değerlere çıkamaması durumu olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Göz tembelliği tek ya da iki gözde birden olabiliyor ve altı yaşından önce ne kadar erken fark edilirse o kadar hızlı düzeltilebiliyor. Altı yaşından sonra ne yazık ki bu durumun düzeltilmesi çok mümkün olmuyor. Acilen gözlük kullanılması ve sağlam gözün kapatılarak tembel gözün çalıştırılması gerekiyor. Göz tembelliği; doğumsal katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi gözlerin önünde görmeyi engelleyici yapısal bir nedenden dolayı da oluşabiliyor. Bu nedenle daha önce sıralanan belirtiler fark edilirse zaman kaybetmeden göz kontrolünün yapılması büyük önem taşıyor."

Özellikle gelişme çağındaki miyop artışına dikkat çeken Kılıç, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini aktardı.

Kılıç, üç yaş muayenesinin özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarda doğduğu andan itibaren bahsettiğimiz belirtilerden herhangi biri gözlenirse göz muayenesi için vakit kaybedilmemeli. Bu belirtiler yoksa 4-6'ncı aylarda ilk muayeneleri yapılır. Hiçbir sorun olmasa bile çocukların her yıl düzenli göz muayenesi ihmal edilmemelidir. Özellikle üç yaş muayenesi özel bir öneme sahip, çünkü bu yaşlarda çocuklar objektif görme muayenesi yöntemlerine uyum sağlayabiliyor ve muayene sonuçları daha güvenilir oluyor. Hiç muayene olmayıp altı yaşından sonra gelen çocuklarda doğumsal birçok hastalık ve ciddi kırma kusurları için geç kalınmış olunabiliyor." ifadelerini kullandı.