Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Bocavirüs - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Bocavirüs

Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Bocavirüs
13.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Devrim, çocuklarda kış aylarında görülen hastalıkların artmadığını vurguladı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. İlker Devrim, kış döneminde çocuklarda görülen uzun süren hastalık öykülerinin aileleri bocavirüs konusunda endişelendirdiğini belirtip, "Bocavirüsü her yıl görüyoruz. Bu yıl artıştan bahsetmek mümkün değil. Ama genelde bocavirüs hafif seyreder. RSV ya da İnfluenzanın ağır geçme oranı bocavirüse göre daha fazla" dedi.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlker Devrim, her yıl kış aylarında ortaya çıkan virüslerin enfeksiyon hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Devrim, bu yıl İzmir'de ani sıcaklık düşüşlerinin hasta sayısında artışa neden olduğunu söyledi. Çocukların hem sık hasta olduğunu hem de hastalıkların uzun sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Devrim, "Kış dönemi geçen yıla göre biraz daha farklıydı. Farkındaysanız daha soğuk havalar var. Kar yağışları ve ani sıcaklık düşüşleri bize yansıyor. Influenza, RSV, rinovirüs enfeksiyonları oldukça fazla. Hastanemize yatışlar açısından baktığımızda hem influenza hem RSV'yi çok fazla görmeye başladık. Ama bunlar, her yıl bu dönemlerde görülen viral enfeksiyonlardır. Dolaşımdaki virüslerin özellikleri nedeniyle hastalıklar uzun sürüyor. Çocuklar çok sık hasta oluyorlar ve hastalıklar da uzun sürüyor. Covid-19 döneminde maskeler takıldığı için böyle dönemlerde sadece rinovirüs ve covid enfeksiyonu görüyorduk. Şimdi kimse maske kullanmadığı için bu virüsler dolaşımda" dedi.

'GENELDE BOCAVİRÜS HAFİF SEYREDER'

Kış döneminde çocuklarda görülen uzun süren hastalık öykülerinin aileleri bocavirüs konusunda endişelendirdiğine dikkat çekti. Yüksek ateş ya da öksürük gibi şikayetlerle başlayan ve bazı durumlarda ağır tablolara neden olan bocavirüsün yeni bir virüs olmadığını anlatan Prof. Dr. İlker Devrim, şunları söyledi:

"Bocavirüs her zaman vardı. Enfeksiyonları üst ve alt solunum yolları diye ikiye ayırırız. Kabaca akciğere inenlere alt solunum enfeksiyonu diyoruz. PSR denilen, bir tane molekülü bile bulabilecek güçlü testler yapıldığında bocavirüsü de bulabiliyoruz. Virüsler altta yatan bir hastalık varsa, o hasta grubunda daha ağır seyreder. Yoksa bocavirüsü her yıl görüyoruz. Bu yıl artıştan bahsetmek mümkün değil. Daha fazla kişiye test yaptıkça bu tür virüsleri görüyoruz. influenza, RSV, rinovirüs ya da bocavirüs altta yatan bir hastalık varsa immün sistemde bir bozukluk varsa, kalp hastası ya da obeziteyse bu hastalarda ağır seyrediyor. Ama genelde bocavirüs hafif seyreder. Bireysel olarak farklılık görülür. RSV ya da influenzanın ağır geçme oranı bocavirüse göre daha fazla."

'GRİP AŞISI DAHA ERKEN DÖNEMDE YAPILMALI'

Kış aylarında görülen enfeksiyonların farklı tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. İlker Devrim, riskli grubu daha erken dönemde aşı yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıp, "İnfluenza tespit edildiğinde ilacı var. Ateşi düşürür ve komplikasyonları engellemiş oluruz. RSV ise daha çok bronşiolit gibi geçer. Hastaneye yatışları olabilir. İnfluenzadan aşı ile korunabilir. Diğer virüslerde destekleyici tedaviyi tercih ederiz. Hasta bazlı düşünmek ve konuşmak gerekir. Ailelere üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarda, düşmeyen ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, uykuya meyil, oral alımda sorunlar olması ve uyandıramama gibi durumlarda acile başvurmalarını öneririz. Grip aşısı daha erken dönemde yapılmalı. Riskli bir popülasyon varsa gelecek yıllarda aşıyı erken yaptırmak önemlidir. Özellikle küçük, altta yatan hastalığı olan çocuklar astım gibi klinik hastalıkları olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Çünkü bu sene gerçekten hasta yatışları çok oldu. Grip ve RSV, bocavirüsten daha fazla görüldü. Komplikasyon oranları da daha fazla" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Bocavirüs - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:01:07. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Bocavirüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.