Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Bocavirüs

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. İlker Devrim, kış döneminde çocuklarda görülen uzun süren hastalık öykülerinin aileleri bocavirüs konusunda endişelendirdiğini belirtip, "Bocavirüsü her yıl görüyoruz. Bu yıl artıştan bahsetmek mümkün değil. Ama genelde bocavirüs hafif seyreder. RSV ya da İnfluenzanın ağır geçme oranı bocavirüse göre daha fazla" dedi.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlker Devrim, her yıl kış aylarında ortaya çıkan virüslerin enfeksiyon hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Devrim, bu yıl İzmir'de ani sıcaklık düşüşlerinin hasta sayısında artışa neden olduğunu söyledi. Çocukların hem sık hasta olduğunu hem de hastalıkların uzun sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Devrim, "Kış dönemi geçen yıla göre biraz daha farklıydı. Farkındaysanız daha soğuk havalar var. Kar yağışları ve ani sıcaklık düşüşleri bize yansıyor. Influenza, RSV, rinovirüs enfeksiyonları oldukça fazla. Hastanemize yatışlar açısından baktığımızda hem influenza hem RSV'yi çok fazla görmeye başladık. Ama bunlar, her yıl bu dönemlerde görülen viral enfeksiyonlardır. Dolaşımdaki virüslerin özellikleri nedeniyle hastalıklar uzun sürüyor. Çocuklar çok sık hasta oluyorlar ve hastalıklar da uzun sürüyor. Covid-19 döneminde maskeler takıldığı için böyle dönemlerde sadece rinovirüs ve covid enfeksiyonu görüyorduk. Şimdi kimse maske kullanmadığı için bu virüsler dolaşımda" dedi.

'GENELDE BOCAVİRÜS HAFİF SEYREDER'

Kış döneminde çocuklarda görülen uzun süren hastalık öykülerinin aileleri bocavirüs konusunda endişelendirdiğine dikkat çekti. Yüksek ateş ya da öksürük gibi şikayetlerle başlayan ve bazı durumlarda ağır tablolara neden olan bocavirüsün yeni bir virüs olmadığını anlatan Prof. Dr. İlker Devrim, şunları söyledi:

"Bocavirüs her zaman vardı. Enfeksiyonları üst ve alt solunum yolları diye ikiye ayırırız. Kabaca akciğere inenlere alt solunum enfeksiyonu diyoruz. PSR denilen, bir tane molekülü bile bulabilecek güçlü testler yapıldığında bocavirüsü de bulabiliyoruz. Virüsler altta yatan bir hastalık varsa, o hasta grubunda daha ağır seyreder. Yoksa bocavirüsü her yıl görüyoruz. Bu yıl artıştan bahsetmek mümkün değil. Daha fazla kişiye test yaptıkça bu tür virüsleri görüyoruz. influenza, RSV, rinovirüs ya da bocavirüs altta yatan bir hastalık varsa immün sistemde bir bozukluk varsa, kalp hastası ya da obeziteyse bu hastalarda ağır seyrediyor. Ama genelde bocavirüs hafif seyreder. Bireysel olarak farklılık görülür. RSV ya da influenzanın ağır geçme oranı bocavirüse göre daha fazla."

'GRİP AŞISI DAHA ERKEN DÖNEMDE YAPILMALI'

Kış aylarında görülen enfeksiyonların farklı tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. İlker Devrim, riskli grubu daha erken dönemde aşı yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıp, "İnfluenza tespit edildiğinde ilacı var. Ateşi düşürür ve komplikasyonları engellemiş oluruz. RSV ise daha çok bronşiolit gibi geçer. Hastaneye yatışları olabilir. İnfluenzadan aşı ile korunabilir. Diğer virüslerde destekleyici tedaviyi tercih ederiz. Hasta bazlı düşünmek ve konuşmak gerekir. Ailelere üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarda, düşmeyen ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, uykuya meyil, oral alımda sorunlar olması ve uyandıramama gibi durumlarda acile başvurmalarını öneririz. Grip aşısı daha erken dönemde yapılmalı. Riskli bir popülasyon varsa gelecek yıllarda aşıyı erken yaptırmak önemlidir. Özellikle küçük, altta yatan hastalığı olan çocuklar astım gibi klinik hastalıkları olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Çünkü bu sene gerçekten hasta yatışları çok oldu. Grip ve RSV, bocavirüsten daha fazla görüldü. Komplikasyon oranları da daha fazla" diye konuştu.