Çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlara dikkat - Son Dakika
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Çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlara dikkat

Çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlara dikkat
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, çocukların kreş ve okul döneminde sık hastalanmasının çoğu zaman normal olduğunu belirterek, enfeksiyonların sıklaşması, uzun sürmesi veya ağır seyretmesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, çocukların kreş ve okul döneminde sık hastalanmasının çoğu zaman normal olduğunu belirterek, enfeksiyonların sıklaşması, uzun sürmesi veya ağır seyretmesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini söyledi.

Çocuklarda özellikle kreş ve okul döneminde sık görülen ateş, öksürük ve burun akıntısı aileleri endişelendirebiliyor. Her enfeksiyonun bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, hastalıkların sıklığından çok nasıl seyrettiğinin önemli olduğunu ifade ediyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar konusunda aileleri uyardı.

Çocukların kreş ve okul döneminde sık hastalanmasının, bağışıklık sistemlerinin gelişim sürecinde olması nedeniyle çoğu zaman normal kabul edildiğini belirten Gebeşoğlu, özellikle okul öncesi dönemde yılda 8-10 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesinin tek başına endişe nedeni olmadığını söyledi.

Gebeşoğlu, "Burada önemli olan hastalığın sayısından çok nasıl geçirildiğidir. Enfeksiyonlar hafif seyrediyor, kısa sürede düzeliyor ve çocuk aralarda normal yaşamına dönüyorsa genellikle ciddi bir sorun düşünülmez. Ancak sigara dumanı, alerji, astım ve geniz eti gibi durumlar da sık tekrarlayan şikayetlere neden olabilir. Bu nedenle enfeksiyonların sürekli tekrarlaması halinde altta yatan nedenlerin araştırılması önemlidir" dedi.

Aileler süreci dikkatli takip etmeli

Çocukların belirli aralıklarla doktor kontrolünden geçirilmesi ve büyüme-gelişmelerinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gebeşoğlu, enfeksiyonların ağırlaşması, uzun sürmesi veya sık tekrarlaması halinde doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Gebeşoğlu, "Özellikle yılda 4'ten fazla kulak enfeksiyonu, 2 veya daha fazla zatürre, tekrarlayan ciddi sinüzit, sık hastaneye yatma, kilo alamama veya büyüme geriliği varsa daha dikkatli değerlendirme gerekir. Dengeli beslenme, yeterli uyku, el temizliği, ortamların havalandırılması, sigara dumanından uzak durma ve aşıların zamanında yapılması çocukların korunmasında önemlidir" diye konuştu.

Viral hastalıklarda antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirten Gebeşoğlu, ilaçların doktor önerisi doğrultusunda verilmesi gerektiğini ifade etti. Gebeşoğlu, "Sık hastalanan her çocuğun bağışıklığı zayıf değildir. Ancak tekrarlayan ve ağır seyreden enfeksiyonlarda neden mutlaka araştırılmalı ve düzenli kontroller ihmal edilmemelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlara dikkat - Son Dakika

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