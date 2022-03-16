Çocukluk döneminde dişlerde meydana gelen bozukluk önemsenmeli - Son Dakika
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Çocukluk döneminde dişlerde meydana gelen bozukluk önemsenmeli

16.03.2022 11:31
Çocukluk döneminde dişlerde meydana gelen bozukluk önemsenmeli

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, doğru ortodonti tedavisinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Kısa süre içerisinde netleştirilen ortodontik problemleri daha küçük yaşta çözmek ileride büyük bir avantaj olacağı için çocuğun diş ve ağız problemlerini...

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, doğru ortodonti tedavisinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Kısa süre içerisinde netleştirilen ortodontik problemleri daha küçük yaşta çözmek ileride büyük bir avantaj olacağı için çocuğun diş ve ağız problemlerini mutlaka önemsemek gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar, her yaşta ağız ve diş sağlığının korunması konusunda uyarıyor. Kişiyi sosyolojik ve fizyolojik anlamda birçok olumsuzlukla karşı karşıya bırakan diş sağlığı, özellikle çocukluk döneminde yaşanıldığında ileriki yaşlarda istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, doğru ortodonti tedavisinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, çene bozukluklarını, yanlış yutkunmayı ve ağız solunumunu tespit etmek ve erken müdahaleyi en iyi tedavi seçenekleriyle sağlamak için mutlaka çocukların ortodontik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti.

Ok, "Çocuğunuzun bugün yaşadığı veya ileride yaşaması muhtemel olan sorunları belirleyebilmek için mutlaka bir ortodontiste başvurmalısınız. Kısa süre içerisinde netleştirilen ortodontik problemleri daha küçük yaşta çözmek ileride büyük bir avantaj olacağı için çocuğun diş ve ağız problemlerini mutlaka önemsemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Çocukların ilk ortodontik muayenesi için en uygun zaman 4 veya 5 yaş dilimi"

Çocukların ilk ortodontik muayenesi için en uygun zamanın 4 veya 5 yaş dilimi olduğunun aktaran Ok, bazı durumlarda çocuğun bebeklik döneminde edindiği alışkanlıklardan dolayı da sorunlar yaşanabileceğini, erken yaşta uygulanacak ortodonti tedavisi ile çocuklarda; çene büyümesinin yönlenmesinin sağlanabileceğini, bebeklik döneminden gelen ağız alışkanlıklarının engellenebileceğini (parmak emme ve benzeri), daha estetik bir diş görüntüsü elde edilebileceğini bildirdi.

Erken yaşlarda çene kemiklerinin gelişimi de göz önünde bulundurulduğunda ortodonti tedavisi için en uygun zamanın bu dönem olduğunu vurgulayan Ok, 10-15 yaş aralığındaki çocukların diş ve ağız problemlerinin diğer yaşlara göre daha çabuk çözüldüğünü belirtti.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Çocukluk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Çocukluk döneminde dişlerde meydana gelen bozukluk önemsenmeli - Son Dakika


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