Çöl sıcakları ile birlikte klima kullanımı arttı, uzmanlar bir dizi uyarıda bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Çöl sıcakları ile birlikte klima kullanımı arttı, uzmanlar bir dizi uyarıda bulundu

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klimaların doğru kullanılmamasının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Klimaların düzenli bakımının yapılması, filtrelerinin değiştirilmesi ve odanın aniden çok düşük sıcaklığa soğutulmaması gerektiğini vurgulayan Özlü, klimanın fanının karşısına geçilmemesi ve kapı ya da pencerenin açılarak hava değişiminin sağlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, klima çalışan odalarda nemin azalması riskine karşı geniş hazneli kaplarda su bulundurulması önerildi.

22.07.2024 09:29
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Çöl sıcakları ile birlikte klima kullanımı arttı, uzmanlar bir dizi uyarıda bulundu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü:

"Klima odayı serinletmek içindir, kişiyi serinletmek için değildir"

TRABZON - Özellikle yaz sıcaklarının etkisini çok fazla hissettirdiği, çöl sıcaklarının etkili olduğu bu günlerde klimalar günlük hayatımızda önemli bir yeri tutarken, klimaların doğru şekilde kullanılmamasının sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Klimaların sıcak havaların etkisiyle oluşturabilecek sorunlar ile ilgili uyarılarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü yaz sıcaklarında klimasız olmadığını ama klimada bazı sağlık sorunlarının yaşanabildiğini ve klimaların doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

"Bakımlarının düzenli yapılması ve filtrelerinin değiştirilmesi gerekir"

Klimaların öncelikle bakımlarının düzenli yapılması ve filtrelerinin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, "Odayı aniden çok düşük sıcaklığa kadar soğutmamak, kademeli olarak ve zamana yayarak soğutmak gerekiyor. Onun dışında; ideal olarak oda sıcaklığı 21 ile 25 derece arasındadır. Yani dereceyi bu sıcaklıkların altına düşürmemek gerekir. 17, 16, 14 gibi derecelere düşürülüyor bazen. Bu dereceler sağlık açısından olumlu sıcaklık değerleri değil. Bir de klima odayı serinletmek içindir, kişiyi serinletmek için değildir. Onun için klimanın fanının karşısına geçmemek gerekir. Doğrudan klimanın rüzgarının kişiye gelmemesi gerekir. Klimada kapalı sistemde hava dönüyor, yani içerdeki havayı alıyor, soğutuyor ve tekrar içeriye veriyor, dışardan içeriye hava değişimi olmuyor. Dolayısıyla bir süre klima çalıştıktan sonra hava kirlenir. Onun için klima çalışırken de kapı ya da pencereyi açıp atmosfer havası ile içerdeki havanın değişmesini sağlamak lazım. Yoksa içerdeki havanın kirlenmesi söz konusu. Bunlara dikkat edilirse klimada çok sorun yaşanmayabilir" dedi.

"Klima çalışan odalarda geniş hazneli kap bulunmalı"

Klima çalışırken oda içindeki nemin azaldığını ve havayı kuruttuğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Bu durum risk oluşturabilir. Bağıl nem oranının yüzde 60-70 gibi bir değerde olması idealdir. Bunu sağlamak için odada su bulundurun. Geniş kaplarda su bulundurun ki buhar yapabilsin, odanın nem yüzeyi yükselsin. Eğer bunlara dikkat edilmezse klimaya bağlı sorunlar yaşanabilir. En sık gördüğümüz baş ağrısı, kas ağrısı, kas spazmları olabilir. Onun dışında ciltte, mukozada kuruluk, nezle gibi, farenjit, sinüzit gibi hastalıklara neden olabilir. Hatta zatürreye kadar bile gidebilir. Özellikle kalabalık bir odada kullanılıyorsa, eğer o odada solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan bir hasta var ise o hastadan diğer sağlam kişilere bulaşma klima yoluyla olabilir maalesef. Özellikle klimalı bir odada kişi açıkta uyursa, klimanın fanı da kişiye gelirse, uyandığında ağrılarla uyanabilir. Romatizmal bir hastalık varsa onun tetiklenmesine sebep olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çöl sıcakları ile birlikte klima kullanımı arttı, uzmanlar bir dizi uyarıda bulundu - Son Dakika

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