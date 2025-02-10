ÇOMÜ'de Girişimsel Radyoloji Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

ÇOMÜ'de Girişimsel Radyoloji Ünitesi Açıldı

ÇOMÜ Hastanesinde açılan Girişimsel Radyoloji Ünitesi, hastalara hızlı ve etkin tedavi imkanı sunacak.

10.02.2025 17:49
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Ünitesi açıldı.

ÇOMÜ Hastanesindeki açılış öncesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Reşorlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Arda Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Eren Pek, akademisyenler ve hastane çalışanlarına ünitenin işleyişi ve uygulanan tedavilere ilişkin sunum yaptı.

Rektör Erenoğlu ve beraberindekiler daha sonra Girişimsel Radyoloji Ünitesinin açılışını gerçekleştirdi. Doç. Dr. Mustafa Reşorlu, burada da tedavi sırasında kullanılan cihazların özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Üniteye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Rektör Erenoğlu, girişimsel radyolojinin önemli ve uygun hastalarda açık ameliyata alternatif bir yöntem olduğunu söyledi.

Minimal cihazlar yardımıyla elde edilen radyolojik görüntüler kullanılarak, hastalara müdahale edebildiğini belirten Erenoğlu, "Her şeyden hastalarımız, kent dışındaki bir üniversite veya hastaneye sevk edilmeden, bir kaç gün içinde etkin şekilde tedavi edilebiliyor. Birimimizdeki cihazların tamamı yenilendi. Burada eğitim öğretim anlamında da uzman ve AR-GE faaliyetleri de yürütülecek. Yakın zamanda sağlık hizmetini ve hocalarımızın teknoloji kullanarak kabiliyetlerini artıracağı bir kaç açılışımız daha olacak." dedi.

Doç. Dr. Mustafa Reşorlu da ünitede biyopsi işlemleriyle birlikte perkütan işlemler denilen dışarıdan küçük bir iğne deliği ile girilerek batın içinde veya akciğer bölgesinde yapılabilecek işlemleri yapacaklarını aktararak, "Safra, böbrek ve biyopsi işlemleri ağırlığını oluşturuyor. Bunun dışında hemen her gün gördüğümüz akciğer zarları arasında ya da karın içindeki su birikimlerinin boşaltılması, buradaki abzelerin tedavi edilmesi işlemlerini yapacağız. Anjiyografi kullanmamız gereken işlemler için cuma günleri anjiyografi ünitesinde tüm işlemlerimizi yapacağız." diye konuştu.

Bu ünitenin açılmasının bölge açısından da önemli olduğunu ifade eden Reşorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu birimin en önemli özelliği, en yakın merkez Bursa. Direkt girişimsel radyolojiye müracaatın dışında örneğin diyaliz hastasının önce nefroloji randevu alması, muayene olması lazım. Sonra girişimsel radyolojide randevu randevu alması lazım. Hasta herhangi bir iş için 3-4 sefer gitmek zorunda kalıyor. Alternatif olabilecek özel sektör ve hastaneler var ama yapılan işlemlerin maliyeti büyük oranda insanlarımızın karşılayabileceği rakamların üzerine çıkıyor. Bu da insanların çaresiz bırakıyor. "

Sevklerin zorluğu nedeniyle bu ünitenin kurulduğunu anlatan Reşorlu, ünitenin hastaların hem maddi zorluk yaşamaması hem zaman kaybı olmaması hem de sağlıkları açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık ÇOMÜ'de Girişimsel Radyoloji Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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