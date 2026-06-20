Çorum\'da "Anne Dostu Şehir" için güç birliği

Çorum Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, çocuk sahibi olmaya karar veren aileler ve yeni doğum yapan annelere yönelik ev ziyaretlerinden ebe desteğine, aile eğitimlerinden emzirme danışmanlığına kadar birçok hizmet yürütülecek.

Çorum Belediyesi tarafından yürütülen "Anne Dostu Şehir" uygulamaları kapsamında, Çorum Belediyesi ile Çorum İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir katıldı. Protokol kapsamında, ailelerin çocuk sahibi olmaya karar verdikleri andan itibaren ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ortak çalışmayla yürütülecek. Çorum Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Akademisi ve Anne Ağı çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğünün uzman personel desteğiyle güçlendirilecek.

Protokolün en önemli uygulamalarından biri yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik ev ziyaretleri olacak. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek ebeler de katılacak. Gerektiğinde uzman sağlık personeli ailelere yerinde destek verecek.

Ayrıca gebelik, doğum, bebek bakımı, çocuk gelişimi ve aile yaşamına ilişkin eğitim ve danışmanlık programları düzenlenecek. Çorum genelinde emzirme alanları ve bebek bakım odalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak. Sağlık Bakanlığının "Bebek Dostu" kriterleri ile Çorum Belediyesinin "Anne Dostu Şehir" yaklaşımı doğrultusunda ortak standartlar geliştirilecek.

Protokol ile Çorum'da anne, bebek ve aile odaklı hizmetlerin güçlendirilmesi, ailelerin yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Protokolün imza törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Anne Dostu Şehir" vizyonu doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sürecin yalnızca yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası paydaşların katkılarıyla desteklendiğini ifade etti. Çorum'u aile, anne ve çocuk dostu uygulamaların öncü şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Anne Dostu Şehir unvanını almak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar ve oluşturduğumuz iş birlikleriyle bu hedefe adım adım ilerliyoruz. Amacımız, Çorum'u hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda örnek gösterilen bir şehir konumuna taşımaktır" dedi.

İmzalanan protokolün yürütülen çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını belirten Aşgın, İl Sağlık Müdürlüğü'nün teknik bilgi ve içerik desteğiyle sürecin daha da güçleneceğini ifade etti. Belediye hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı kriterleri doğrultusunda geliştirildiğini kaydeden Aşgın, "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş" belgesini alarak hizmet kalitesini ulusal standartlarda tescillemeyi hedeflediklerini söyledi.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de Çorum Belediyesi'nin projeyi sahiplenmesinin son derece kıymetli olduğunu belirterek, anne ve bebek sağlığını önceleyen çalışmalara verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. - ÇORUM