Covid-19\'un Kalp Sağlığı Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri

Sağlık

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Covid-19'un kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinden bahsederek özellikle gençlerin bu konuda tedbir alması gerektiğini belirtti. Covid'i ağır geçirenlerde riskin daha yüksek olduğunu anlatan Prof. Dr. Boztosun, düzenli kontroller, sağlıklı yaşam tarzı ve sigaradan uzak durmanın önemini ifade etti. Ayrıca kan sulandırıcı ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Covid-19'un etkilerinin halen sürdüğünü belirterek özellikle kalp sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Boztosun, "Covid-19'u ağır geçiren bireylerde yapılan çalışmalar, enfeksiyondan üç yıl sonra bile kalp sağlığı üzerinde ciddi etkilerin görülebildiğini ortaya koyuyor" dedi. Ailesinde kalp hastalığı olan, sigara kullanan veya kolesterolü yüksek olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, genç yaşta olmanın bu riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti.

KAN SULANDIRICI İLAÇLAR KONUSUNDA UYARI

Covid-19 sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımının doktor kontrolünde olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, "Kan sulandırıcıların gereksiz kullanımı mide kanaması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Kalbi korumak isterken başka organlara zarar verebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Boztosun, kan sulandırıcı ilaçların yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmasının önemini vurgularken mide rahatsızlığı olan hastaların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ VE İLK MÜDAHALE

Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Boztosun, göğüste sıkışma, yanma ya da baskı hissiyle birlikte ağrının sol kola, çeneye, sırta veya göbek çevresine yayılmasının en önemli belirtiler arasında yer aldığını söyledi. Krizi yaşayan hastaya ilk müdahalenin doğru yapılmasının önemine değinen Prof. Dr. Boztosun, "Dar giysileri gevşetin, hastanın rahat nefes almasını sağlayın ve hemen 112'yi arayın. Gereksiz müdahalelerden kaçının ve uzman ekibin gelmesini bekleyin. Bir kez kalp krizi geçirmek, tekrar yaşamayacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek riski en aza indirmek mümkün" ifadelerini kullandı.