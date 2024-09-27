Demir Düşen Hasta Helikopterle Sevk Edildi

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Kafasına demir düşen 83 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kafasına demir düşmesi sonucu yaralanan 83 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede kafasına demir düşmesi sonucu yaralanan 83 yalındaki Gülşah Bayhan, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bayhan'a burada yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Bayhan, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Bayhan, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.