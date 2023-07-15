Denizli'de Hastane Klima Ünitesinde Patlama: 1 Ölü - Son Dakika
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Denizli'de Hastane Klima Ünitesinde Patlama: 1 Ölü

15.07.2023 20:56

Denizli'de Güney Devlet Hastanesinde klima ünitesine gaz dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda ağır yaralanan hastane teknik personeli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de hastanenin klima ünitesine gaz dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

GAZ DOLUMU SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Güney Devlet Hastanesinde klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada hastane teknik personeli Hakan Dursun (43), ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Dursun'un cenazesi ailesi tarafından alınıp, Asri Mezarlığa getirildi. Dursun, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Denizli, Sağlık, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Hastane Klima Ünitesinde Patlama: 1 Ölü - Son Dakika
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