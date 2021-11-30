Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk kentteki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte bir süredir durgun seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hafta başından itibaren yükselişe geçtiğini belirtti.

Öztürk, AA muhabirine son dönemde artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerin normal ve yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısının da arttığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının vaka sayılarındaki artışı endişeyle takip ettiğini dile getiren Öztürk şöyle konuştu:

"Yaz aylarında açık havada olmamıza güvenerek arkadaşlarımızla, dostlarımızla sık sık bir araya geldik. Elbette ihtiyacımız vardı sosyalleşmeye. Korkarım ki koronavirüs yokmuş gibi yaşama özlemimiz bizleri esir aldı. Havaların soğuması ile beraber kapalı ortamlara geçtik. Aynı sosyal ortamlarda ama bu kez kapalı alanlarda olmamız vaka sayılarını artırdı. Bir süredir stabil giden vaka sayımız bu hafta başı itibarıyla yeni bir yükselişe geçti ve uzun zamandır görmediğimiz yükseklikte kendisini gösterdi."

Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemesi gerektiğini belirterek aşısını olmayan ya da hatırlatma dozu zamanı gelenlerin de sağlık merkezlerine başvurmasını isteyen Öztürk, "Biraz daha sabır ve gayret. Bir süre evlerimizde ailemizle vakit geçirelim, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 13-19 Kasım arası her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Denizli'de 183,59'a ulaştı.