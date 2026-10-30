Denizli Servergazi'de ilk kez romatoloji ve endokrinoloji uzmanları göreve başladı - Son Dakika
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Denizli Servergazi'de ilk kez romatoloji ve endokrinoloji uzmanları göreve başladı

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Denizli Servergazi\'de ilk kez romatoloji ve endokrinoloji uzmanları göreve başladı
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Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde ilk kez romatoloji ve endokrinoloji uzmanı hekimler hasta kabulüne başladı. Uz. Dr. Murat Yeniçeri romatizmal, Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik hormonal hastalıkların tanı, tedavi ve takibini yapacak.

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamı genişlemeye devam ediyor. Hastaneye atanan Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik ve Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri hasta kabulüne başladı.

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini arttırmak için önemli bir adım atıldı. Hastane bünyesinde ilk kez Romatoloji ile birlikte Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uzmanı göreve başladı. Yeni uzman hekimlerin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte bu branşlarda tanı, tedavi ve takip hizmetleri sunulabilecek. Servergazi Devlet Hastanesi'ne atanan Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri, Romatoloji ile ilgili bilgi verdi.

Poliklinikte eklem, kas, kemik ve bağ dokusunu etkileyen romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve takibini yapacaklarını söyleyen Yeniçeri, "Romatoloji polikliniğinde başta romatoid artrit (iltihaplı romatizma), ankilozan spondilit, sedef romatizması, sistemik lupus eritematozus, behçet hastalığı, nedeni açıklanamayan eklem şişliği, iltihaplı eklem ağrısı ve uzun süren sabah tutukluğu, tekrarlayan ağız yaralarıyla birlikte eklem veya diğer sistemik keşifleri olan hastalıklar olmak üzere kas iskelet sistemini ve bağ dokusunu etkileyen pek çok hastalık değerlendirilecek. Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve özellikle sabah saatlerinde belirginleşen tutukluk gibi şikayetler romatizmal hastalıkların belirtisi olabilir. Bazı romatizmalı hastalıklar eklemlerin yanı sıra cilt, böbrek, akciğer ve diğer organları da etkileyebilir. Bu nedenle belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesi, doğru tanının konulması ve hastalığa uygun tedavinin planlanması büyük önem taşımaktadır. Amacımız, hastalarımızın şikayetlerini kontrol altına almak, hastalıkların ilerlemesini önlemeye yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Servergazi Devlet Hastanesi'nde Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik de vücutta salgılanan hormonlar, iç salgı bezleri, metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavileriyle Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları branşının ilgilendiğini söyledi. Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik, "Diyabet, tiroid ve paratiroid hastalıkları, obezite, hipofiz hastalıkları, adrenal ve gonad hastalıkları, osteoporoz hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir. Açıklanamayan kilo değişiklikleri, aşırı susama ve sık idrara çıkma, çarpıntı, halsizlik, terleme, adet düzensizlikleri ve tiroit bezinde büyüme gibi belirtiler hormonal bir hastalığın işareti olabilir. Bu şikayetlerin doğru değerlendirilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve kişiye özel tedavi planının oluşturulması gerekir. Erken tanı ve düzenli takip sayesinde birçok hormonal hastalığın kontrol altına alınması ve muhtemel komplikasyonların önlenmesi mümkün olabilmektedir" dedi.

Kaynak: İHA
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