Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından iş yerini kaybederek çalışma hayatından uzaklaşan ve hareketsiz yaşam nedeniyle ağırlığı 173 kiloya çıkan Süleyman Kırkgeçit, düzenli spor ve diyetle iki ayda 28 kilo verdi.

Depremde iş yerinin yıkılmasının ardından çalışma hayatından uzaklaşan Kırkgeçit, yaklaşık iki buçuk yıl kaldığı konteyner kentte hareketsiz bir yaşam sürdürdü.

Bu süreçte kilo almaya devam eden Kırkgeçit, zamanla günlük ihtiyaçlarını karşılamakta ve yürümekte zorlanmaya başladı.

Spor yapmaya karar veren Kırkgeçit, yaklaşık iki ay önce bir spor salonuna yazılarak düzenli egzersiz ve diyet programına başladı. 173 kilodan 145 kiloya düşen Kırkgeçit, günlük işlerini yeniden kendi başına yapabilecek duruma geldi.

Kırkgeçit, AA muhabirine, hayatında ilk kez düzenli spor yaptığını ve bunun yaşamında önemli değişiklikler sağladığını söyledi.

Çocuk yaşlardan itibaren kilo sorunu yaşadığını anlatan Kırkgeçit, "Kilo almaya 13 yaşında başladım ve bir süre sonra kendimi kontrol edemez hale geldim. Depremden önce ticaretle uğraşıyordum. Kendi işimi kendim halledebiliyordum. Depreme kadar kontrolsüz şekilde kilo almaya devam ettim ve 140 kiloya kadar ulaştım. Buna rağmen günlük işlerimi kendim yapabiliyordum." dedi.

"Yataktan kalkamaz ve yürüyemez hale geldim"

Depremin ardından iş yerinin yıkılmasıyla çalışamaz hale geldiğini ve bu süreçte daha fazla kilo aldığını belirten Kırkgeçit, şöyle konuştu:

"Depremden sonra konteyner kente yerleştim ve yaklaşık iki buçuk yıl orada kaldım. İş yerim yıkıldığı için çalışamaz hale geldim. Bazı iş başvurularında bulundum ancak işe alınmadım. Bu süreçte konteynerden neredeyse hiç çıkmadım. Hareketsiz bir yaşam sürmeye başladım ve daha fazla kilo aldım. Bir süre sonra kendi işlerimi yapamaz, yataktan kalkamaz ve yürüyemez hale geldim. Sürekli birilerinden destek almak zorunda kalıyordum. Komşularım ve akrabalarım yemeklerimi getiriyordu. Bu süreçte 173 kiloya kadar çıktım."

Evine döndükten sonra da günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getiren Kırkgeçit, spor salonuna yazılarak yaşamını değiştirmeye karar verdiğini anlattı.

Yaklaşık iki aydır düzenli spor yaptığını ve diyet uyguladığını belirten Kırkgeçit, "Şu anda 145 kiloya kadar düştüm. Çok şükür yeniden ayağa kalktım. Yaklaşık 10 gündür günlük işlerimi kendim yapabiliyorum. Herhangi birinden destek almadan yürüyebiliyorum. Hedefim sağlıklı bir yaşam sürmek ve düzenli spor yapmaya devam etmek. 38 yaşıma kadar hiç spor yapmamıştım. Şimdi sporun hayatımı nasıl değiştirdiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İki ayın sonunda desteksiz ayağa kalktı ve hepimizi ağlattı"

Tesis sorumlusu ve spor hocası Müjgan Paçacı da Kırkgeçit'in spora başladığında hareket kabiliyetinin oldukça kısıtlı olduğunu söyledi.

İlk dönemde egzersizleri yatarak yaptıklarını anlatan Paçacı, zamanla Kırkgeçit'in oturmaya ve hareket etmeye başladığını belirterek, "Süleyman Bey'in hayatına dokunmak istedik. Spora başladığımız ilk etapta zorlandı. Oturamıyordu, bu nedenle yattığı yerden spor yaptırdık. Zamanla oturmaya başladı ve bu şekilde spor yaptı. İki ayın sonunda desteksiz ayağa kalktı ve hepimizi ağlattı. Şimdi hedefimiz bastonundan kurtulmasını sağlamak. Normal insanlar gibi hayatına devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.