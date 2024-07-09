Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor - Son Dakika
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Sağlık

Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan 5 yeni hastaneden 2'sinin kaba inşaatı tamamlanarak ince işçilik çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapımı hızla sürerken, Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yanına inşa edilen 556 yataklı Ferhuş Kompleksi Hastanesi ile Türkoğlu ilçesine yapılan 120 yataklı hastanelerin kaba inşaatları tamamlandı. Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş bölgesinde mevcut Necip Fazıl Şehir Hastanesi arsası üzerinde inşaatı devam eden ve 2024 yılı sonunda hizmete açılması planlanan deprem izolatörü toplamda 300 yataklı ana bina ile 256 yataklı çelik konstrüksiyondan yapılacak ek binaların yer aldığı Ferhuş Sağlık Kompleksi yükseliyor. Türkoğlu ilçesinde 120 yataklı hastanede de sona gelindi. Kaba inşaatı biten Hastane tamamlandığında 20 poliklinik odası, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20 yoğun bakım yatağı ile sağlık hizmeti sunumuna başlayacaktır. Mimar Adem Biçer, 'Dulkadiroğlu ilçemizdeki hastanemiz hem beton hem de çelik ile yapılmaktadır. Beton binamı 300, çelik binamızda 250 yatak bulunuyor. Beton binamızda yüzde 85'lerdeyiz. Dış cephesi bitti. İçeride ince işçiliklerimiz sürüyor. Yılsonuna kadar depremzede vatandaşlarımıza bu hastanemizi teslim etmeyi planlıyoruz' dedi.

09.07.2024 10:39
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Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanan 5 yeni hastaneden 2'sinin kaba inşaatı tamamlanarak ince işçilik çalışmaları sürüyor.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında yapımına başlanan 5 hastaneyle kentteki yatak kapasitesi bir buçuk kat artacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapımı hızla sürerken, Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yanına inşa edilen 556 yataklı Ferhuş Kompleksi Hastanesi ile Türkoğlu ilçesine yapılan 120 yataklı hastanelerin kaba inşaatları tamamlandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş bölgesinde mevcut Necip Fazıl Şehir Hastanesi arsası üzerinde inşaatı devam eden ve 2024 yılı sonunda hizmete açılması planlanan deprem izolatörü toplamda 300 yataklı ana bina ile 256 yataklı çelik konstrüksiyondan yapılacak ek binaların yer aldığı Ferhuş Sağlık Kompleksi yükseliyor.

Sağlık Kompleksinde yer alacak ana binada 556 yatak, 90 poliklinik, 15 ameliyathane ve 92 yoğun bakım yatağı, hemen yanında çelik mimaride 15 poliklinik odası, 2 KVC ameliyathanesi, 3 anjiyo birimi ve 28 yoğun bakım yatağına sahip bir ek binanın da devreye alınarak kalp damar cerrahi merkezi niteliğinde çalışacak. Ek bina içerisinde kapsamlı bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi de bulunacak.

Türkoğlu ilçesinde 120 yataklı hastanede de sona gelindi.

Kaba inşaatı biten Hastane tamamlandığında 20 poliklinik odası, 4 tam donanımlı ameliyathane ve 20 yoğun bakım yatağı ile sağlık hizmeti sunumuna başlayacaktır.

Mimar Adem Biçer, "Dulkadiroğlu ilçemizdeki hastanemiz hem beton hem de çelik ile yapılmaktadır. Beton binamı 300, çelik binamızda 250 yatak bulunuyor. Beton binamızda yüzde 85'lerdeyiz. Dış cephesi bitti. İçeride ince işçiliklerimiz sürüyor. Yılsonuna kadar depremzede vatandaşlarımıza bu hastanemizi teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Depremin merkez üssünde hastane inşaatları sürüyor - Son Dakika

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