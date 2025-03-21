Depremzedelere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Depremzedelere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Adıyaman'da dezavantajlı depremzedelere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

21.03.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dezavantajlı depremzedelerin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

ADIYAMAN - Depremde ampute olan ve dezavantajlı depremzedelerin ağız ve diş sağlığı taraması Adıyaman Üniversitesi tarafından yerinde yapılıyor.

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin akademisyen ve uzman ekipler, 6 Şubat Depremlerinde ampute olan kişi ve ailelerinin kaldığı, içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğu Günışığı Konteyner Kentte ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in de katıldığı tarama etkinliğinde bireylerin ağız ve diş sağlığı kontrollerini yaparak gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Ağız ve diş sağlığı problemi olanların önümüzdeki günlerde Diş Hekimliği Fakültesinde tedavileri gerçekleştirilecek. Tarama yapılan çocuklara dış macunu ve fırçası hediye edildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Bu konteynerde başladık bu gün, ilerleyen süreçte hazırlıklarımız devam ediyor. Okul yaş gurubu, yaşlı ve dezavantajlı guruplara, tüm şehirdeki konteyner kentlerde ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştireceğiz. Ağız ve diş sağlığı için hastanın ağız yapısı, diş sağlığı. Burada ön muayene ediliyor. Diş sağlığı, ağız sağlığı ile ilgili herhangi bir hastalık, olumsuz durum varsa tanı koyuluyor. Tanıya göre diş hekimliği fakültesi polikliniğine yönlendiriliyor. Günü, saati belli olacak şekilde randevusu verilerek tedavisi hastanede devam ediyor" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Hamamcı ise, "Biz deprem sonrasında konteyner kentlerimizde yaşayan dezavantajlı bireylerimiz için böyle bir çalışma yapmayı planladık, hocalarımızla, asistan arkadaşlarımızla, hemşirelerimizle beraber. Burada ki amacımız, ampute bireyler, engelli bireyler, yaşlılar ve sonrasında da büyüme gelişimi devam eden çocuklar için bir tarama programı oluşturmak ve akabinde de bu tarama programı sonucunda çıkan verilere göre bu bireylerimizi tedavi yapmayı planlıyoruz fakültemizde. Bunlar ile randevular oluşturup onları çok fazla yormadan incitmeden bu tedavileri fakültemizde yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir amaç ile yola çıktık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Diş Sağlığı, Adıyaman, Eğitim, Sağlık, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Depremzedelere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:33:08. #7.13#
SON DAKİKA: Depremzedelere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement