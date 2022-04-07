Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak - Son Dakika
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Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

07.04.2022 12:11
Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'in 32'nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

8 NİSAN CUMA20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar9 NİSAN CUMARTESİ: 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan10 NİSAN PAZAR13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan11 NİSAN PAZARTESİ20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Karaoğlan, Pazar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak - Son Dakika


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