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Dev Tümörden Yeni Yüze Kavuştu

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Hanifi Balcı, çenesindeki tümörden kurtulup bacağından alınan kemikle yeni çenesine kavuştu.

14.02.2025 15:56
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Çenesindeki dev tümörden kurtuldu, bacağından alınan kemikle yeni yüzüne kavuştu

Bacağından alınan kemik ile yeni çene yapıldı

Gaziantep'te dev tümör ameliyatla alındı: Hasta yeni yüzüne kavuştu

GAZİANTEP - Çenesinde 18 santimetre büyüklüğünde tümör bulunan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Hanifi Balcı, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat önce tümörden kurtuldu sonra da bacağından alınan kemikle yeni çenesine kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan iki çocuk babası 38 yaşındaki Hanifi Balcı, yüzündeki dev tümörden kurtulmak için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelerek Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen'e başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı alındı. Doç. Dr. Secaattin Gülşen ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Tokgönül tarafından gerçekleştirilen 12 saatlik operasyonla hastanın çenesinin yarısındaki tümör temizlendi.

Önce tümörden kurtuldu sonra da bacağından alınan kemikle yeni çenesine kavuştu

Ameliyat sırasında yüz sinirleri özenle korunarak, hastanın mimik hareketlerinde herhangi bir kayıp yaşanmasının önüne geçildi. Çenesindeki eksik kemik dokusunu tamamlamak için ise bacağından alınan kemikle serbest doku nakli yapılarak yeni bir çene oluşturuldu. Başarılı operasyonun ardından 2 çocuk babası Hanifi Balcı, yeni yüzüne kavuştu.

"Çenenin yarısını tamamen aldık, bacağından aldığımız kemik ile çene yaptık"

Hastanın yeni çenesine kavuştuğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, "Hanifi Bey bize geldiğinde yaklaşık 3 yıldır çenesinde tümörü olan bir hastaydı. Tümörde 3 yıl içinde giderek büyümüş, bütün çenenin yarısını tutmuş. Yaklaşık 18 cm'lik bir tümördü. Biz bu tümörü tamamen çıkardık. Çenenin yarısını tamamen aldık. Oluşan büyük defekti de hastanın bacağından aldığımız serbest doku flebiyle, hem cilt hem kemik damarlı serbest doku nakliyle yeni çenesini yaptık. Şu an çenesi fonksiyonel, yani çalışıyor, ağız hareketlerini rahatlıkla yapabiliyor. Yine yüzdeki bu tümörü çıkartırken yüz siniri ve onun dallarını da koruduk. Yüz sinirini ve dallarını koruduğumuz için de hastanın yüz mimik hareketleri, dudak hareketleri, göz hareketleri de korundu. Şu anda hasta ameliyatın 25. gününde ağızdan gıda alabiliyor, beslenebiliyor. Ağız içindeki defekt, o tümörünü çıkardığımız yer tamamen kapanmış durumda. Birkaç gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Her şey yolunda gitti ve hastanın yeni çenesini yaptık"

Ameliyat süreci hakkında bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Gülşen, "Ameliyat yaklaşık 12 saat sürdü. Tabii bu büyük bir ameliyat, ekip işi. Bu ameliyatta tümörü kulak-burun-boğaz ekibi olarak biz çıkardık. Rekonstrüksiyon işleminde de Plastik Cerrahı Serkan Tokgönül hocamız bize eşlik etti. Bu bacaktaki free-flebi, yani serbest dokunaklını kemik ve ciltle beraber, damarla beraber, bunu boyuna naklettik ve hastanın yeni çenesini yaptık. Ağız tabanındaki defekti de yine plastik Cerrahı Serkan hocayla beraber onardık. Komplikasyon olmadı, her şey yolunda gitti. Şu anda iyileşme süreci devam ediyor ama büyük oranda iyileşti. Ağızdan gıda almaya başladı, besleniyor. Zamanla daha iyi olacak. Şu anda her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

"12 saat süren bir operasyon oldu"

12 saat süren bir operasyonun ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Hanifi Balcı, "Öncelikle ben Secaattin hoca ve ekibine, buradaki tüm hemşire arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından ötürü çok memnunum. 12 saat süren bir operasyon oldu. Çene durumundan şu an çok memnunum. Önce korkuyordum. Korktuğumdan ötürü biraz gelmemiştim. Sonra bu korkumu aştım Secaattin Hoca sayesinde. Şuan yemek de yiyebiliyorum. Her şey düzgün. Yaklaşık bir 15 gün yüzüm şişti ama Secaattin hoca sağ olsun 15 günlük tatilini hiçe sayarak her gün gelip burada pansumanımı yapıp gitti. Bu rahatsızlığım 3 yıldan beri vardı. Buraya geldim ve 23 gün içerisinde ameliyatımı gerçekleştirerek yeni yüzüme kavuşmamı sağladı. 1 hafta içerisinde taburcu olacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Yaşam, Balcı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dev Tümörden Yeni Yüze Kavuştu - Son Dakika

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