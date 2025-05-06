Dev Tümörle Doğan Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Dev Tümörle Doğan Bebek Hayata Tutundu

Kütahya'da doğumda dev tümör bulunan bebek acil müdahale ile yaşama döndü, sağlığına kavuştu.

06.05.2025 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boynundaki dev tümörle doğan bebek hayata tutundu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza atıldı

34 Haftalık Mehmet Eymen Kara, doğar doğmaz yapılan olağanüstü bir müdahale sayesinde hayata tutundu

Doğumda boynunda 445 gramlık dev bir tümör bulunan bebek, nefes alamaz durumdayken acil sezaryenle alındı ve uzman doktorların saniyelerle yarıştığı müdahaleyle yaşama bağlandı

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi'nde, tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza atıldı. 34 Haftalık Mehmet Eymen Kara, doğar doğmaz yapılan olağanüstü bir müdahale sayesinde hayata tutundu. Doğumda boynunda 445 gramlık dev bir tümör bulunan bebek, nefes alamaz durumdayken acil sezaryenle alındı ve uzman doktorların saniyelerle yarıştığı müdahaleyle yaşama bağlandı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın liderliğindeki ekip, göbek kordonu aracılığıyla kan dolaşımı sürerken, yaklaşık 12 dakika içinde bebeğin hava yollarını açmayı başardı. Aydın, "Bu müdahaleyi yapmasaydık, bebeğin yaşama şansı yoktu" diyerek sürecin ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

Yoğun bakımda altı gün süren takip sonrası bebek ameliyata alındı. Aydın ve ekibi, başka bir uzmanla birlikte 445 gramlık dev tümörü başarıyla çıkardı. Aydın, "Bilimsel olarak dünyada bu, yedinci vaka. Böyle bir ekiple bunu başarmak hepimiz için gurur kaynağı" dedi.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Musa Turgut ise, "Bu nadir görülen bir durumdu. Devletimizin sunduğu imkanlar ve ekibimizin özverisiyle bebeğimizi sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.

Çocuk cerrahisi operasyon ekibinde Prof. Dr. Tayfun Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Teli, Dr. Öğretim Üyesi Merve Yaman, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Camgöz, Dr. Ali Kaynak, Op. Dr. Kübra İnan, Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Dr. Öğretim Üyesi Hüsam İbrahimoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Turan Canmurat İzgi, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Aksoy ve Dr. Musa Turgut yer aldı.

Anne Fatma Kara, "İlk kötü haberi aldığımda yıkıldım, çok kötü bir durumdu. Ama doktorlarımız sayesinde bu süreci kolay atlattık. Onların emeği sayesinde bebeğim şimdi sağlıklı ve yanımda" ifadelerini kullandı.

Mehmet Eymen, doktorların yoğun çabalarıyla sağlığına kavuşarak önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kütahya, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dev Tümörle Doğan Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:42:56. #7.12#
SON DAKİKA: Dev Tümörle Doğan Bebek Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.