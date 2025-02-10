Devlet Hastanesinde Ücretsiz Kalp Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Devlet Hastanesinde Ücretsiz Kalp Ameliyatı

Diyarbakır'da özel hastanelerde 1 milyon liraya kadar çıkan kapak yerleştirme işlemi, devlet hastanesinde ücretsiz yapıldı.

10.02.2025 23:37
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Özel hastanelerde 1 milyonu bulan bu tedavi devlet hastanesinde ücretsiz yapıldı

Doç. Dr. Murat Çap:

"Valve in valve denilen işlem ülkemizde birçok merkezde yapılmakta. Hastanemizde ise ilk defa gerçekleştirildi"

"Kapak içine kapak yerleştirme işlemi daha çok eski kapakta meydana gelen daralmayı düzeltmek için yapılmakta olup bu hastamızda müdahalenin daha nadir bir nedeni olan hemolitik anemiyi de düzeltmek için yapılmıştır. Bu yönüyle nadir yapılan bir işlemdir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 70 yaşındaki hastaya kapalı yöntemle kapak yerleştirme işlemi yapıldı. Özel hastanelerde 1 milyon lirayı bulan bu işlem, devlet hastanesinde ücretsiz gerçekleştirildi.

70 yaşındaki Fatma Arcan, nefes darlığı ve halsizlik şikayeti ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde yaklaşık 7 yıl önce açık kalp ameliyatı ile aort kapağı değiştirilmiş olan Arcan'ın, tekrar daralma olduğu ve kapak kenarında paravalvuler leak denilen belirgin sızıntısı olduğu tespit edildi.

Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Murat Çap, Arcan'ın kendilerine nefes darlığı ve halsizlik şikayeti ile başvuru yaptığını söyledi. Hastanın yapılan tetkiklerinde aort kapağında tekrar daralma olduğu, kapak kenarında paravalvuler leak denilen belirgin sızıntısı olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Dr. Çap, değerlendirme sonrası kardiyoloji kalp damar cerrahisi konseyinde hastanın operasyon açısından yüksek riskli olması nedeniyle hastaya kapak içine kapak yerleştirme işlemi yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Dr. Çap, bu yöntemle Doç. Dr. Abdurahman Akyüz, Doç. Dr. Önder Bilge ve Doç. Dr. Ferhat Işık ile birlikte eski kapağı balonla genişleterek kapak kenarındaki sızıntıyı tedavi edip, aynı zamanda yeni bir kapak yerleştirerek kapakta tekrardan meydana gelen daralmayı da tedavi etmiş olduklarını dile getirerek, "Valve in valve denilen işlem ülkemizde birçok merkezde yapılmakta. Hastanemizde ise ilk defa gerçekleştirildi. Kapak içine kapak yerleştirme işlemi daha çok eski kapakta meydana gelen daralmayı düzeltmek için yapılmakta olup bu hastamızda müdahalenin daha nadir bir nedeni olan hemolitik anemiyi de düzeltmek için yapılmıştır. Bu yönüyle nadir yapılan bir işlemdir" dedi.

Çap, Konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Perkutan aort kapak girişimleri çoğunlukla femoral arter dediğimiz kasık bölgesindeki bir damardan kateterler aracılığıyla tamamen kapalı yöntemle eski kapağın içine yeni bir kapak yerleştirilmesi işlemidir. Yüksek riskli ve ileri yaştaki hastalarda tercih edilen yöntem olup hasta, işlem sonrası hızlıca mobilize olup yürüyebilmekte ve 1-2 gün içerinde taburcu edilebilmektedir. Bu işlemler tamamen ücretsiz. Özel hastanelerde maliyetleri 1 milyon Türk lirasının üzerine çıkabiliyor."

Fatma Arcan, daha önce ameliyat olduğuna değinerek, şu an nefesinin gayet iyi olduğunu ve herkes çok teşekkür ettiğini söyledi.

Arcan'ın oğlu Azad Arcan, annesinin daha önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatı olduğunu, son zamanlarda nefes darlığı çektiğini ve kalp kapağında sızma olduğunu kaydetti. Kamu hastanesinde kapalı bir şekilde kapakçık içerisine kapakçık yerleştirme ameliyatı yapıldığını aktaran Arcan, "Özel hastanelere de sorduk 2 milyon civarı maliyet çıkardılar. Ama burada bizden hiçbir masraf istemediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Devlet Hastanesinde Ücretsiz Kalp Ameliyatı - Son Dakika

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