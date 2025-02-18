Devlet Normal Doğum İçin Seferber Oldu

Sağlık

Normal doğum için devlet seferber oldu, anne bebeğine kavuştu

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde normal doğum yapmak isteyen bir kadın için devlet bütün imkanlarını seferber edip Kozan Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kadın burada doğum yaparak bebeğine kavuştu.

Tufanbeyli'nin Doğanlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Saadet Birgin (25), 39 haftalık olan 4. bebeğini normal doğum ile dünyaya getirmeye karar vermesi üzerine devlet özel imkanlar ile kadını Kozan Devlet Hastanesine getirdi. Kozan'da anne oteline yerleştiren kadın 5 yıldızlı otel konforunda ağırlandı.

Anne Saadet Birgin, Uzman Doktor Hüseyin Kunter Tatar ve ebeler sağlıklı olan normal doğum sürecini gerçekleştirdi. Semanur ismini verdikleri kız bebek sağlıkla 3 kilo 455 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağlar Bozkurt, Doktor Hakan İlbeyli, bebeği ziyaret ederek hekimler adına bebeğe çeşitli hediyeler takdim etti.

Saadet Birgin, Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Allah kimseyi darda bırakmasın. Hiçbirinizi unutmayacağım bebeğimin adını da telefonla destek istediğim Sema hanım'ın adını verdim. Tüm annelere normal doğum öneriyorum hemen ayağa kalktım ve burada çok güzel hatıralarım oldu" dedi.

Başhekim Bozkurt; "Anne adaylarının sağlıkla bebeklerini kucaklaması için tüm imkanlarımızla seferberiz" diye konuştu.