Güneydoğu'nun sağlık üssü olarak bilinen Dicle Üniversitesi Hastaneleri 2023'te 1 milyon 200 bin hastaya hizmet verdi

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl: "Yaklaşık 1 milyon 200 bin hastaya hizmet verdik"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin hastaya hizmet verdiklerini belirterek, "Bölge hastanesi olduğumuzdan ötürü yaklaşık 9 ile hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra bölgenin en büyük hastanelerinden biriyiz" dedi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Ortadoğu ülkelerine yakın olması nedeniyle sağlık alanında stratejik konuma sahip olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin, 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin hastaya hizmet verdiği açıklandı.

Tarihi Diyarbakır Surları ve Dicle Nehri karşısında; 27 bin dönümlük üniversite arazisin üzerine kurulmuş, 192 bin metrekare kullanım alanı ile hastalara 1974 yılından itibaren hizmet vermekte olan hastane, 4 binden fazla sağlık personeliyle aynı zamanda yurt dışından sağlık turizmiyle gelen hastalara hizmet veriyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, bölgedeki 9 il ile birlikte yurt dışındaki hastalara hizmet verdiklerini söyleyerek, "Bölge hastanesi olduğumuzdan ötürü yaklaşık 9 ile hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra bölgenin en büyük hastanelerinden biriyiz. Bununla beraber 2023 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin poliklinik hastasına, 40 bin ameliyat, 10 binin üzerinde koroner anjiyografi ile anjiyo işlemi gerçekleştirdik. Bu 10 binin içerisinde 200 felç, akut ve inme geçirenlerde trombektomi dediğimiz işlem yapıldı. Bu işlem de tabi bölgemizde az yapılan bir işlemlerden bir tanesidir. Batman'dan Siirt'e, Şırnak'tan Mardin'e kadar bölgedeki tek merkez olduğumuz için sayı da yüksek olarak geliyor. Aynı zamanda 600 tüp bebekte aşılamanın 160'a yakını gebelik olarak neticelenmiş. Bu da bizler için yüz güldürücü bir sonuçtur. Ortalama yüzde 25'in üzerinde bir gebelik oranımız var. Geçen sene başladığımı ama bu sene daha aktif hale gelen karaciğer nakli işlemleri gerçekleştirdik. Başarılı karaciğer nakli sayısını da 15 olarak söyleyebilirim" dedi.

"250 hastamız yurt dışından hastanemize başvurdu"

Kanada, Avusturya, Almanya, Irak gibi dünyanın birçok ülkesindeki hastalardan bazılarının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni tercih ettiğini dile getiren Prof. Dr. Akıl, "1 milyon 200 bin hasta içerisinde sağlık turizmiyle hastanemize başvuran hastalarımız da var. Bu hastalarımız dünyanın birçok noktasından; Kanada, Avusturya, Almanya gibi birçok ülkeden gelmektedir. Rakam olarak belirtirsek 250 hastamız yurt dışından hastanemize başvurdu. Buna yönelik çalışmalarımızı daha iyi nasıl yaparız diye devam ettiriyoruz. Tüm bu hizmetleri de yaklaşık 4 binin üzerinde personelle sunmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bölgenin sağlık üssüne 55 milyonun üzerinde harcama

2023 yılı boyunca hastane içerisinde tadilat ve bakım onarım ile malzeme yenilemeye 55 milyonun üzerinde harcamanın yapıldığını ifade eden Akıl, şunları kaydetti:

"Hastanelerimiz Merkez Ana Bina başta olmak üzere; Acil ve Travmatoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Kalp Hastanesi ile 5 binamızda faaliyet göstermektedir. Ana binamız yaklaşık 50 yıllık bir binadır. Binamızın 50 yıllık olması hasebiyle çeşitli tadilatlar ve tamiratlar yaptık. Aynı zamanda malzeme yenileme gibi hizmetlere 55 milyonun üzerinde bir harcama ile bunları da gerçekleştirdik. Hem cihazlarımızı yeniledik hem de tadilatlarımızı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi, daha kaliteli, daha nezih ortamlarda hizmet vermek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tavsiyesi üzerine annesinin sağlık problemi nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Osman Kılıç, annesinin safra kesesindeki taş nedeniyle hastanede ameliyata alındığını belirtti.

Kılıç, hastanede hematoloji ana bilim dalı başkanlığının olmasından dolayı tercih ettiklerini dile getirerek, "Annemin rahatsızlığından dolayı Şanlıurfa'dan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Annemin safra kesesindeki taş durumundan dolayı ameliyat olması gerekiyordu. Şanlıurfa'daki doktorumuz bizi Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Biz de bu durumdan ötürü buraya geldik. Annemin esansiyel trombositoz rahatsızlığından dolayı burada hematoloji ana bilim dalı başkanlığının olmasından ötürü burayı önerdiler. Annemin tedavisi yaklaşık 6'ncı gününde. Hastamız gayet iyi durumda. Tüm personellere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.