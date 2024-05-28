Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen İnme Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Rektör Karakoç, inmenin ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını belirterek erken müdahalenin önemini vurguladı. Başhekim Akıl ise merkezin başarı oranının yüksek olduğunu ve 24 saat boyunca hizmet verdiğini söyledi.

28.05.2024 18:31
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Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen İnme Merkezinin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Törende konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, inmenin, dünyada ve Türkiye'de en sık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını belirterek, Karakoç, bu konuda da erken müdahalenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Erken müdahale ile hem ölüm hem de tedavi sonrası sakatlık oranının azaldığını ifade eden Karakoç, üniversite hastanesinde inme tedavisine 2018 yılında başladıklarını belirtti.

Karakoç, bu kapsamda onlarca hastaya müdahale edildiğini, tedavisinin gerçekleştirildiğini anlatarak, bundan sonraki süreçte de hastaların tedavisinin süreceğini kaydetti.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ise merkezin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarı oranı yüksek bir kliniğe sahip olduklarını anlatan Akıl, "24 saat boyunca hastalara hizmet eden bir klinik. Üniversite hastaneleri içerisinde bu noktada olmamız bizi gerçekten mutlu ediyor." diye konuştu.

Daha sonra, Rektör Karakoç, Başhekim Akıl, DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu ve beraberindekiler kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Karakoç ve Prof. Dr. Akıl ve diğer katılımcılar merkezi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı - Son Dakika

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