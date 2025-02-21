Diş Hekimi Enes Malatyalı, Toplumda Doğru Bilinen Yanlışlara Değindi - Son Dakika
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Sağlık

Diş Hekimi Enes Malatyalı, Toplumda Doğru Bilinen Yanlışlara Değindi

Diş Hekimi Enes Malatyalı, Toplumda Doğru Bilinen Yanlışlara Değindi

Diş estetiği ve yaptığı başarılı operasyonlarla sosyal medyada adından bahsettiren diş hekimi Enes Malatyalı, toplumda çok fazla bilgi kirliliği olduğunu belirtti ve "kulaktan dolma bir bilgi veya uzmanına danışılmadan yapılan bir işlem dişlerinize ciddi hasarlar verirken görsel anlamda da psikolojinizi bozabilir" dedi.

21.02.2025 15:45  Güncelleme: 16:51
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Son zamanlarda estetiğin ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çeken Malatyalı, gülüş tasarımında doğru bilinen yanlışlara değinerek; ''Son zamanlarda çoğu kişinin ilgisini çekiyor gülüş tasarımı konusu. Gülümsememiz ikili ilişkilerde en çok dikkat çeken öğelerden bir tanesi. Estetik bir gülümseme kişinin özgüvenini önemli oranda artırıyor. Burada estetik kavramı nedir bunun altını doldurmak gerekiyor. Aslında gülüşümüz kişinin karakterini, işini, yaşını, enerjisini karşı tarafa belirli oranlara uyum sağlayarak yansıttığı zaman estetik bir gülüşten bahsedebiliyoruz. Bu yüzden her bir bireyin ihtiyaçları buna göre değişiyor. Kimi için beyazlatma tedavileriyle güzel sonuç alınabilirken kimileri için seramik restorasyonlar gerekebiliyor. Hepimizin isteği beyaz bir gülümseme ancak ne kadar beyaz olmalı sorusuna verdiğimiz bir cevap yok. Burada hekiminizin cilt rengini, göz içi beyazınız gibi faktörleri ele alıp ezber renklerden uzaklaşıp karakteristik bir renk belirlemesi gerekiyor. Güzellik algısı değişmeye başladı, basmakalıp Hollywood gülüşünden uzaklaşıp bireysel ve doğal bir gülüş arayışına geçildi son yıllarda. Bakalım önümüzdeki dönemlerde bu algı nasıl farklı değişiklikler yaşayacak göreceğiz'' dedi.

Diş Hekimi Enes Malatyalı; ''İnsanları sağlıklarına kavuştururken natürel ve iyi bir estetik görünüm sunmak mutluluk verici. Gülümseyen hastalarımızı görmek en büyük motivasyonum'' dedi.

Diş estetiği, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Hekimi Enes Malatyalı, Toplumda Doğru Bilinen Yanlışlara Değindi - Son Dakika

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