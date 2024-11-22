Diş Hekimliği Günü'nde Koruyucu Sağlık Vurgusu - Son Dakika
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Sağlık

Diş Hekimliği Günü'nde Koruyucu Sağlık Vurgusu

Diş Hekimliği Günü\'nde Koruyucu Sağlık Vurgusu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla düzenlenen panelde koruyucu diş hekimliğinin önemine dikkat çekerek, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerine vurgu yaptı.

22.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla düzenlenen 'Koruyucu ve Geliştirici Diş Hekimliği Yaklaşımları' temalı panele katıldı. Panelde konuşan Abdullah Emre Güner, "Korumak tedavi etmekten çok daha kolay ve gelecekte de gelecek nesillerde de sağlığımızı koruyabilmek için koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerine önem veriyoruz" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda 'Koruyucu ve Geliştirici Diş Hekimliği Yaklaşımları' temalı bir panel düzenledi. Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

'YÜKSEK AKADEMİK DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETİ VERİYORUZ'

Panelde konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, koruyucu diş hekimliğinin önemine dikkat çekti. Güner, "Diş hekimleri günü 22 Kasım'da bütün diş hekimi profesyonellerimizle, hocalarımızla beraberdik. Güzel bir panel oldu. Aslında burada vurguladığımız hususlardan bir tanesi Türkiye'de yüksek akademik diş hekimliği hizmeti veriyoruz. Aslında tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya sağlık turizmi olarak ihracat ettiğimiz bir hizmet ama bugün farklı bir konseptimiz var. Biz koruyucu diş sağlığı hizmetlerine vurgu yaptık. Çünkü biliyoruz ki; korumak tedavi etmekten çok daha kolay ve gelecekte de gelecek nesillerde de sağlığımızı koruyabilmek için koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerine önem veriyoruz. Aslında en önemlisi şu; ailelere vurgulamamız gereken, biz kendi ağız diş sağlığımıza iyi bakarsak, dişlerimizi iyi fırçalarsak, beslenmemize dikkat edersek en güzel uygulama o olacaktır. Çünkü çocuklarımız bizi, ebeveynlerini örnek alıyorlar ve her zaman olduğu gibi asıl örnek almaları gereken husus kendi sağlıklarını korumak" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, meslek hayatında 40 yılı geride bırakan diş hekimlerine plaket takdim edildi. Program plaket takdimin ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Diş Hekimliği Günü'nde Koruyucu Sağlık Vurgusu - Son Dakika

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