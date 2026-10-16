Diş radyografilerinden kimlik tespiti projesi TÜBİTAK 3501 desteği kazandı - Son Dakika
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Diş radyografilerinden kimlik tespiti projesi TÜBİTAK 3501 desteği kazandı

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Diş radyografilerinden kimlik tespiti projesi TÜBİTAK 3501 desteği kazandı
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KBÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydemir Kadan'ın araştırmacı olarak yer aldığı yapay zeka projesi TÜBİTAK 3501 desteği kazandı. Diş radyografilerinden yaş, cinsiyet ve muhtemel hastalıkları otomatik tespit edecek proje, adli kimlik tespiti ve erken teşhise katkı sağlamayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydemir Kadan'ın araştırmacı olarak yer aldığı yapay zeka projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydemir Kadan'ın araştırmacı olarak görev aldığı proje, diş radyografileriyle adli kimlik tespiti ve sistemik hastalıkların erken teşhisini hedefliyor.

"Yapay Zeka Destekli Diş Analizi ile Adli ve Klinik Karar Sistemlerinin Geliştirilmesi" başlıklı projenin yürütücülüğünü, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar Karcıoğlu üstleniyor.

Araştırma ekibinde Dr. Dt. Abubekir Laloğlu da görev alırken, projenin danışmanlığını Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ile Doç. Dr. Mete Yağanoğlu yürütüyor. Çalışmayla doktora derecesine sahip bursiyerlerin ve genç araştırmacıların bilimsel üretime katılımının desteklenmesi de amaçlanıyor.

Proje kapsamında, dijital panoramik diş radyografilerinden yararlanılarak yaş, cinsiyet ve muhtemel hastalıkların otomatik tespitini sağlayacak derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Çalışmayla, özellikle kimlik tespitinin güç olduğu, bütünlüğü bozulmuş veya travma nedeniyle hasar görmüş adli vakalarda diş radyografilerinin analiz edilerek kimlik belirleme süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Projenin bir diğer hedefini, sistemik hastalıkların klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce diş radyografileri üzerinden tahmin edilebilmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, belirti vermeden ilerleyebilen kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve hiperparatiroidi gibi rahatsızlıkların erken dönemde tespit edilmesine yönelik yapay zeka modelleri üzerinde çalışılması öngörülüyor.

Mühendislik, diş hekimliği, yapay zeka ve adli bilimleri bir araya getiren projenin, sağlık teknolojileri ve adli bilişim alanlarında yeni araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiTübitakSağlıkSon Dakika

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