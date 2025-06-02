Diyabet Hastalarına Destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2-18 yaş aralığında olan Tip 1 diyabet hastalarının kullandığı sürekli glukoz izleme sensörü (CGM) bedelini karşıladıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon TL'ye yakın bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşıladık. Vatandaşlarımızı destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.