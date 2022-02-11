Üye Girişi
Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor - Son Dakika

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

11.02.2022 23:20

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor Artvin'in Borçka ilçesinin köylerinde yaşayan diyaliz hastaları, kış şartları sebebiyle ilçedeki hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, servis talebinde bulundu.

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinin köylerinde yaşayan diyaliz hastaları, kış şartları sebebiyle ilçedeki hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, servis talebinde bulundu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 6 yıldır diyaliz tedavisi gören Nurettin Önder, zorlu kış şartlarında hastaneye gidemediğini belirterek, servis talebinde bulundu. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kurşunlu köyünde yaşayan Önder, haftada üç gün diyalize girmek için ilçeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Önder, "Diyaliz servis aracı konulursa ilçeye daha kolay ulaşabiliriz. Biz haftada 3 gün makineye bağlanıyoruz" dedi.

Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor
Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor
Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

YORUMLAR
500

Diyaliz, Artvin, Borçka, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
21:32 Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi yaşamını yitirdi!
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 23:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement