Diyalizdeyken Organ Bağışı: İbrahim Yaman'a Yeni Hayat - Son Dakika
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Sağlık

Diyalizdeyken Organ Bağışı: İbrahim Yaman'a Yeni Hayat

Diyalizdeyken Organ Bağışı: İbrahim Yaman\'a Yeni Hayat

Antalya'da diyaliz hastası İbrahim Yaman, organ bağışı sayesinde böbrek nakliyle hayata döndü.

07.12.2024 11:46
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Antalya'da diyalizdeyken organ bağışı çıktığına dair telefon alan 44 yaşındaki İbrahim Yaman, kentte dördüncüsü kurulan merkezde yapılan böbrek nakliyle yaşama sarıldı.

Yıllardır diyabet ve tansiyon hastası olan Yaman, Kovid-19 salgınında koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Yaman, 10 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Bir süre hastanede tedavisine devam edilen Yaman'da kronik böbrek yetmezliği gelişti. Üç yıldır diyalize giren Yaman, 1,5 ay önce kurulan Yaşam Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Başvurusundan 6 gün sonra gittiği merkezde diyalize giren Yaman, bu sırada böbrek bağışı çıktığına dair telefon alınca hastaneye koştu.

Yaman'a, Antalya Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 60 yaşındaki kadının böbreği, Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

İbrahim Yaman, AA muhabirine, uzun yıllar çok sıkıntı yaşadığını, haftanın üç günü diyalize girdiğini anlattı.

Daha rahat bir yaşamı hayal eden Yaman, "Diyalizdeydim telefon ettiler, böbrek bağışı çıkmış. Hemen hastaneye koştum, çok şükür ameliyat başarılı geçti, çok iyiyim. Diyalizden de kurtuldum. Hastalığımdan dolayı çok zorluk çektim, artık rahat bir hayat yaşam istiyorum. Koronavirüse yakalanmıştım, o süreçte yoğun bakımda kaldım. Hastane de epey tedavi görmüştüm. O zaman böbreklerim gitti, diyalize girmeye başlamıştım." diye konuştu.

"Kreatin değeri 8 olan hastanın nakille bu değeri 1'e düştü"

Prof. Dr. Aydınlı yeni kurdukları merkezde ilk kadavradan nakli yaptıklarını ifade etti.

Daha önce 10 yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Aydınlı, "Nakil yaptığımız hasta geldiğinde kreatin değeri 8'idi, nakilden sonra 1'e düştü. Bu çok önemli." dedi.

Merkezde canlı vericili karaciğer ve böbrek nakli de yaptıklarını anlatan Aydınlı, şunları kaydetti:

"Antalya'nın 4. organ nakli merkezini açtık. 1,5 ay önce ruhsatlandırılmasına rağmen iki böbrek, bir karaciğer nakli yaptık. Karaciğer, böbrek ve pankreas nakilleri için bu hastane ruhsatlandırıldı. Özel merkez olmamıza rağmen devletimizin hastalarımıza verdiği şartlar doğrultusunda nakiller yapıyoruz. Aynı kamu hastanelerinde olduğu gibi hastalarımız hiçbir fark ödemeden hastane konforunda nakil olabiliyorlar. Bu da devletimizin hastalara verdiği değerin göstergesi."

Aydınlı, sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalardan da nakil talebi geldiğini dile getirdi.

Merkezi tamamen organ nakline göre kurguladıklarını vurgulayan Aydınlı, "Tüm işlemler çok hızlı şekilde yapılabiliyor. Merkez olarak hastalarımızın sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Diyalizdeyken Organ Bağışı: İbrahim Yaman'a Yeni Hayat - Son Dakika

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