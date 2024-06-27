Diyarbakır'da 1 günlük bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır Çermik ilçesinde "Neonatal sepsis" tanısıyla 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Çermik ilçesinde "Neonatal sepsis" nedeniyle 1 günlük bebeğin, Çermik Devlet Hastanesinden Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi üzerine ambulans helikopter hastayı Çermik Devlet Hastanesinden aldı. Ambulans helikopterle İl Merkezine sevk edilen hasta, kendisini bekleyen ambulans ekibi tarafından tedavi göreceği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
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