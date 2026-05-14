Diyarbakır'da Afet Sağlık Tatbikatı
Diyarbakır'da Afet Sağlık Tatbikatı

14.05.2026 15:40
Diyarbakır'da, afetlere hazırlığı artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla geniş kapsamlı afet sağlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, 8 Mayıs'ta Çınar ilçesindeki Göksu Barajı yerleşkesinde düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü Afet Sağlık Grubu kapsamında, UMKE tarafından koordine edilen UMKE 21'inci Bölge Tatbikatı ile eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonda çok sayıda afet ve acil durum uygulaması hayata geçirildi. Tatbikatta 6.9 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden müdahale uygulamaları yapıldı. Tatbikat sürecinde Hastane Afet Planı (HAP) ile İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (İL SAKOM) senaryoları da aktif şekilde uygulandı. Paydaş kurumların katıldığı tatbikatta 255 personel, 44 araç, 1 helikopter ve 1 bot görev aldı.

'AFETLERE HAZIRLIK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, gerçekleştirilen tatbikatın afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Afet anlarında sağlık hizmetlerinin hızlı, koordineli ve kesintisiz sürdürülebilmesi büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı tatbikat ile hem müdahale kapasitemizi hem de kurumlarımız arasındaki koordinasyon gücünü sahada test etme imkanı bulduk. Diyarbakır olarak afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

