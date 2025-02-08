Diyarbakır'da Çocuk Kalp Çalıştayı - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da Çocuk Kalp Çalıştayı

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Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezinde uzmanlar, kompleks vakalara yönelik invaziv çalıştay düzenledi.

08.02.2025 14:22
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Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezinde invaziv çalıştayı yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezinde Türkiye'nin çeşitli illerinden deneyimli Çocuk Kardiyoloji Uzmanları toplanıp bilgi birikimlerini uzman doktorlara somut bir şekilde aktarıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi koordinatörü Doç. Dr. Osman Akdeniz, 7- 8 Şubat 2025 tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezinde daha önceden tanısını koydukları 15 zor ve kompleks tanılı hastaya girişimsel işlem yapmayı planladıklarını söyledi. Akdeniz, "Bu amaçla invaziv ekibimizin başındaki Doç. Dr. Bedri Aldudak tarafından davet edilen alanında ülkemizin en deneyimli çocuk kardiyoloji uzmanlarından olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinden Prof. Dr. Abdullah Erdem, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Doç.Dr. İlker Kemal Yücel, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. İbrahim Halil Demir hocalarımızla planladığımız zor ve kompleks vakalara girişimsel işlemler yapıyoruz. Hocalarımızın katkılarıyla söz konusu hastalarımız başka bir ile gitmeden ikamet ettikleri illerde tedavileri yapılarak sağlığına kavuşmaktadır" dedi.

Akdeniz, bu tür girişimleri Çocuk Kalp Merkezinde 1-2 ayda bir yaptıklarını belirterek, "Bilimsel bir şenlik havasında geçen bu çalışmalara davetimizi kırmayarak katılan değerli hocalarımız ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Çocuk Kalp Çalıştayı - Son Dakika

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