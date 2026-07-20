Diyarbakır'da Ev Hemodiyalizi Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Ev Hemodiyalizi Uygulaması

20.07.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev hemodiyalizi ile Diyarbakır'da hastalar konforlu tedavi alıyor, yaşam kalitesi artıyor.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıl önce başlatılan "ev hemodiyalizi" uygulamasıyla kronik böbrek yetmezliği hastalarına evlerinde konforlu hizmet sunuluyor.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "ev hemodiyalizi" uygulaması kapsamında, Diyarbakır'da Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Ramazan Danış öncülüğünde uzman bir ekip görev yapıyor.

Hemşire, tekniker ve doktorlardan oluşan dört kişilik ekip, evde tedaviye uygun görülen diyaliz hastalarına ve yakınlarına 3 ay boyunca eğitim veriyor.

Eğitimlerini tamamlayan hastaların evlerine hemodiyaliz makineleri ve özel su arıtma sistemleri kuruluyor. Uygulama kapsamında şu ana kadar 7 hasta, haftanın 3 günü 6'şar saat hastane veya diyaliz merkezine gitmek zorunda kalmadan tedavilerini evlerinde gerçekleştiriyor.

Uygulama sayesinde hastane ortamından uzaklaşan hastaların yaşam kaliteleri önemli ölçüde artıyor.

"Her şeyi ücretsiz bir şekilde evde kuruyoruz"

Prof. Dr. Danış, AA muhabirine, ev hemodiyalizinin hastaların diyalize bağlı klinik şikayetlerini azalttığını ve yaşam kalitelerini ciddi oranda artırdığını söyledi.

Hastaların hastane ortamından uzakta, kendi belirledikleri saatlerde tedavi olarak günlük hayatlarında sağlıklı bireyler kadar özgür hareket edebildiğini belirten Danış, şunları kaydetti:

"Bölgede ilk diyebileceğimiz uygulamaya yaklaşık 3 yıl önce başladık. Ev hemodiyalizi dünyada ve Avrupa'da şu an yavaş yavaş yükselen bir trend. Hastanın merkezde yapılması gereken tedavisini evde sağlıyoruz. Bunu cihazıyla, altyapısıyla her şeyi ücretsiz bir şekilde evde kuruyoruz. Evde yapılan diyalizin merkezde yapılana göre çok büyük üstünlükleri var. Hijyen ve süre açısından çok avantajlı. Ev hemodiyalizi yaşam kalitesini artırıyor. İlaç ihtiyacını azaltıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Merkezde yapılması gereken tedavi evde uygun bir ortamda yapıldığında hasta memnuniyeti artıyor, sağlık çalışanlarının yükü azalıyor."

Kentteki 7'nci hastayı ev hemodiyalizine başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Danış, "Bir doktorun en büyük sevinci hastasının iyilik ve mutluluk halidir." dedi.

Danış, ev hemodiyalizi uygulamasını yaygınlaştırmak istediklerini, bunun için ekip olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Evde daha rahatım ve mutluyum"

Ev hemodiyalizi yöntemiyle tedavi gören 70 yaşındaki Sultan Bingül de 10 yıldır böbrek hastası olduğunu ve ev diyalizi sayesinde hayata yeniden tutunduğunu söyledi.

Hastanede tedavi gördüğü dönemde büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Bingül, şöyle konuştu:

"Şimdi ev diyalizine giriyorum. Evde hemodiyalizi tavsiye ediyorum. Evde daha rahatım ve mutluyum. Keyfim yerimdedir. Her şey güzel. Kızım da hemşire. Bana bakıyor. Çok şükür. Allah razı olsun herkesten. Allah'a şükür çok iyiyim. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Benimle ilgileniyorlar. Bu imkanları bize sağlayan devletimizden Allah razı olsun."

"Bu konuda devletimize çok müteşekkirim"

Bingül'ün kızı Dicle Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Hediye Bingül Arslan ise annesinin son bir yıldır ileri derece böbrek rahatsızlığı çektiğini anlatarak, ilk aylarda hastanedeki 3-4 saatlik seansların onu fiziksel ve psikolojik olarak çok yıprattığını söyledi.

Kendisinin de annesini hastaneye götürüp getirmekte zorlandığını ifade eden Arslan, yapılan tetkiklerin olumlu sonuçlanmasıyla ev hemodiyalizi kararı alındığını belirtti.

Aldığı eğitimin ardından uygunluk belgesini alarak annesinin seanslarını ev konforunda kendisinin uyguladığını bildiren Arslan, evde tedaviye başladıktan sonra annesinin durumunun hızla düzeldiğini anlattı.

Arslan, "Annem ev hemodiyalizinde çok mutlu. Eskiden kilo kaybediyordu, şimdi almaya başladı. Kan değerleri çok düşüktü, kan takviyesi planlıyorduk ama değerleri kendiliğinden toparladı. Gerçekten bu konuda devletimize çok müteşekkirim. Devletimize bu konuda çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Ev Hemodiyalizi Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı

11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:40:31. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ev Hemodiyalizi Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.