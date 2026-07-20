Diyarbakır'da Ev Hemodiyalizi Uygulaması

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıl önce başlatılan "ev hemodiyalizi" uygulamasıyla kronik böbrek yetmezliği hastalarına evlerinde konforlu hizmet sunuluyor.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "ev hemodiyalizi" uygulaması kapsamında, Diyarbakır'da Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Ramazan Danış öncülüğünde uzman bir ekip görev yapıyor.

Hemşire, tekniker ve doktorlardan oluşan dört kişilik ekip, evde tedaviye uygun görülen diyaliz hastalarına ve yakınlarına 3 ay boyunca eğitim veriyor.

Eğitimlerini tamamlayan hastaların evlerine hemodiyaliz makineleri ve özel su arıtma sistemleri kuruluyor. Uygulama kapsamında şu ana kadar 7 hasta, haftanın 3 günü 6'şar saat hastane veya diyaliz merkezine gitmek zorunda kalmadan tedavilerini evlerinde gerçekleştiriyor.

Uygulama sayesinde hastane ortamından uzaklaşan hastaların yaşam kaliteleri önemli ölçüde artıyor.

"Her şeyi ücretsiz bir şekilde evde kuruyoruz"

Prof. Dr. Danış, AA muhabirine, ev hemodiyalizinin hastaların diyalize bağlı klinik şikayetlerini azalttığını ve yaşam kalitelerini ciddi oranda artırdığını söyledi.

Hastaların hastane ortamından uzakta, kendi belirledikleri saatlerde tedavi olarak günlük hayatlarında sağlıklı bireyler kadar özgür hareket edebildiğini belirten Danış, şunları kaydetti:

"Bölgede ilk diyebileceğimiz uygulamaya yaklaşık 3 yıl önce başladık. Ev hemodiyalizi dünyada ve Avrupa'da şu an yavaş yavaş yükselen bir trend. Hastanın merkezde yapılması gereken tedavisini evde sağlıyoruz. Bunu cihazıyla, altyapısıyla her şeyi ücretsiz bir şekilde evde kuruyoruz. Evde yapılan diyalizin merkezde yapılana göre çok büyük üstünlükleri var. Hijyen ve süre açısından çok avantajlı. Ev hemodiyalizi yaşam kalitesini artırıyor. İlaç ihtiyacını azaltıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Merkezde yapılması gereken tedavi evde uygun bir ortamda yapıldığında hasta memnuniyeti artıyor, sağlık çalışanlarının yükü azalıyor."

Kentteki 7'nci hastayı ev hemodiyalizine başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Danış, "Bir doktorun en büyük sevinci hastasının iyilik ve mutluluk halidir." dedi.

Danış, ev hemodiyalizi uygulamasını yaygınlaştırmak istediklerini, bunun için ekip olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Evde daha rahatım ve mutluyum"

Ev hemodiyalizi yöntemiyle tedavi gören 70 yaşındaki Sultan Bingül de 10 yıldır böbrek hastası olduğunu ve ev diyalizi sayesinde hayata yeniden tutunduğunu söyledi.

Hastanede tedavi gördüğü dönemde büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Bingül, şöyle konuştu:

"Şimdi ev diyalizine giriyorum. Evde hemodiyalizi tavsiye ediyorum. Evde daha rahatım ve mutluyum. Keyfim yerimdedir. Her şey güzel. Kızım da hemşire. Bana bakıyor. Çok şükür. Allah razı olsun herkesten. Allah'a şükür çok iyiyim. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Benimle ilgileniyorlar. Bu imkanları bize sağlayan devletimizden Allah razı olsun."

"Bu konuda devletimize çok müteşekkirim"

Bingül'ün kızı Dicle Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Hediye Bingül Arslan ise annesinin son bir yıldır ileri derece böbrek rahatsızlığı çektiğini anlatarak, ilk aylarda hastanedeki 3-4 saatlik seansların onu fiziksel ve psikolojik olarak çok yıprattığını söyledi.

Kendisinin de annesini hastaneye götürüp getirmekte zorlandığını ifade eden Arslan, yapılan tetkiklerin olumlu sonuçlanmasıyla ev hemodiyalizi kararı alındığını belirtti.

Aldığı eğitimin ardından uygunluk belgesini alarak annesinin seanslarını ev konforunda kendisinin uyguladığını bildiren Arslan, evde tedaviye başladıktan sonra annesinin durumunun hızla düzeldiğini anlattı.

Arslan, "Annem ev hemodiyalizinde çok mutlu. Eskiden kilo kaybediyordu, şimdi almaya başladı. Kan değerleri çok düşüktü, kan takviyesi planlıyorduk ama değerleri kendiliğinden toparladı. Gerçekten bu konuda devletimize çok müteşekkirim. Devletimize bu konuda çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.