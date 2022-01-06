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Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı - Son Dakika

Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı

06.01.2022 17:33

Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.

Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mine Bahçıvan:

"Toplum olarak insanlarımızın kaybı bizleri çok üzüyor"

"Biz farkındayız, lütfen onlar da farkında olsunlar ve aşı olsunlar"

"Hiç aşı olmamış, 23 ve 29 yaşlarında yoğun bakımda yatan hastalarımız var"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Korona virüs aşı tablosunda turuncu kategoride yüzde 62.7 oranında bulunurken, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mine Bahçıvan, "23 ve 29 yaşlarında hastalarımızın yoğun bakımda yattığını ve hiç aşı yaptırmamış olduklarını gördüm" dedi.

Diyarbakır, korona virüs aşı tablosunda turuncu kategoride yüzde 62,7 oranında bulunup, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlük aşılama sayıları 3 binlerdeyken, bu sayı 150-400 arasına kadar düştü. Hastane sisteminde Dr. Bahçıvan'ın kontrolünde, 23 ve 29 yaşlarında hastalarının yoğun bakımda yattığını ve hiç aşı yaptırmamış olanlar olduğunu söyledi. Başhekim Yardımcısı Dr. Bahçıvan, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Korona virüs aşı tablosunda olduğu gibi Diyarbakır'da da aşı oranlarının 2021 Şubat ayı sonrası çok düştüğüne değinen Dr. Bahçıvan, bir dönem hastalardan yoğun bir şekilde başvuru olduğunu belirtti. Günlük aşı oranlarının 2-3 binlere kadar çıktığını hatırlatan Bahçıvan, "Ancak daha sonrasında belli bir dönem başvuruda ciddi bir düşüş yaşandı. Günlük 150 kadar düştük ne yazık ki. Vatandaşlarımız yeter ki aşılansın diye arkadaşlarımız saat 24.00'e kadar buradalar. Ne yazık ki başvuru çok az. Son dönemde hatırlatma dozlarının tekrar açılmasıyla birlikte daha önce aşı yaptıran vatandaşlarımızdan üçüncü doz için gelenler oluyor. Onların bile düşük olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üçüncü doz aşı için gelen vatandaşlarımızla birlikte günlük aşı olma oranlarımız 400'lere kadar çıktı. Bunun en az bin olmasını beklerdik. Çünkü belki tek doz yaptıran vardır ama tekrarlama dozunu yaptıran daha çok kişi olması gerekirdi" dedi.

"İnsanların vefat etmesi bütün sağlık çalışanlarını ciddi üzüyor"

Gencecik yaşta korona virüsten insanların ölmesi yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanlarını çok üzdüğünü vurgulayan Dr. Bahçıvan, "Yoğun bakımda yatış sayılarımızda yaş oranlarına da baktığımızda hiç aşı olmayan vatandaşlarımızın ya da çok belirli yaşın üstünde olan ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızın yoğun bakımda olduğunu görüyoruz. Bugün sistemde kontrol ettiğimde 23 ve 29 yaşlarında hastalarımızın yoğun bakımda yattığını ve hiç aşı yaptırmamış olduklarını gördüm. Zaten ya yaşlı ya da hiç aşı olmayan vatandaşlarımız genellikle yoğun bakımda. Yoğun bakıma girecek düzeyde hasta oluyorlar. O yüzden yoğun bakım çalışanlarımız tüm hastane personelimiz bu tabloları görmekten ciddi üzüntü yaşıyor. Bazen ne yazık ki aşı olmadığı için hasta kayıplarımız olabiliyor. Korona virüs nedeniyle vefatlarımız olabiliyor. Bu bütün sağlık çalışanlarını ciddi üzüyor. Yoğun bakım personellerimizin moralini çok düşürüyor. Toplum olarak insanlarımızın kaybı bizleri çok üzüyor. Vatandaşlarımızdan aşı olma konusunda duyarlı olmalarını, bu gerçeği görmelerini istiyoruz. Biz farkındayız, lütfen onlar da farkında olsunlar. Onları uyarmak istiyoruz bu konuda ve aşı alanlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Üçüncü doz aşısını olmak için hastaneye gelen 52 yaşındaki Çetin Karagöz ise, aşı olununca kimsenin ölmeyeceğini ve koronavirüs'ten de kurtulacaklarını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı
Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı
Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Koronavirüs, Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da günlük aşı oranları düşüş yaşandı - Son Dakika
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