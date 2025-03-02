Diyarbakır'da Kelebek Hastası Çocukların Diş Tedavisi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyarbakır'da Kelebek Hastası Çocukların Diş Tedavisi Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da 18 kelebek hastası çocuğun diş tedavisi gönüllü hekimler tarafından yapıldı.

02.03.2025 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kelebek hastası 18 çocuğun dişleri tedavi edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kelebek hastası 18 çocuğun diş ve çene taramalarının ardından gerekli tedavileri yapıldı.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır öncülüğünde 13 kelebek hastası çocuk, üniversitesinin Diş Hekimliği Hastanesine götürülerek diş ve çene taramalarının ardından gerekli tedavileri yapıldı.

Prof. Dr. Zelal Seyfioğlu Polat, klinikte kelebek hastalığından mustarip minik meleklerin olduğunu söyledi. Çocukların ağız diş sağlığı muayeneleri ve gerekirse tedavilerini yapmakta gönüllü olduklarını kaydeden Polat, "Hocalarımız gönüllü, Şenay hanım gönüllü. Türkiye'deki kelebek hastası çocuklarımıza örnek olması, bu şekilde bir dalga oluşturmak Türkiye'de bu çocuklarımızın ağız ve diş sağlığında bir nebzede olsa rahatlatıp sağlığına kavuşturmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Prof. Dr. Seher Gündüz Arslan ise, tedavilerine yardımcı olmaya devam edeceklerini, hatta onlar için ayrı bir klinik ayarlayıp orada daha rahat, daha hijyenik şartlarda ve konforlu bir şekilde tedavi olmalarını sağlayıp bunun da daha sonra süreklilik halinde devam etmesini sağlayacaklarını söyledi.

Prof. Dr. İzzet Yavuz da, ekibiyle birlikte toplumda nadir görülen 'Epidermolizis Bülloza' gibi rahatsızlıkların tedavilerini kliniklerinde rahatlıkla yaptıklarını ifade ederek, rahatlıkla kendilerine başvuru yapılabileceğini dile getirdi.

2 çocuğunda da Epidermolizis Bülloza hastalığı olan anne Gülseher Koçak, "Bugün etkinliğimiz var. Bizi buraya davet ettiler ve bize randevusuz bu ayrıcalığı tanıdılar. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Kelebek Hastası Çocukların Diş Tedavisi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Beykoz Belediyesi’ndeki skandalda yeni perde Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde
15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:19:54. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kelebek Hastası Çocukların Diş Tedavisi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.