Diyarbakır'da kanser tarama aracıyla kırsaldaki kadınlara hizmet veriliyor - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da kanser tarama aracıyla kırsaldaki kadınlara hizmet veriliyor

Diyarbakır\'da kanser tarama aracıyla kırsaldaki kadınlara hizmet veriliyor

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, kanser tarama aracıyla kırsaldaki kadınlara ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yapıyor. Ekipler, 9 ilçedeki çalışmalarını tamamladı. Kanser taramalarının 17 ilçede devam ettiği belirtildi.

18.03.2024 13:05
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, özellikle kanser tarama hizmetlerine ulaşamayan kırsaldaki kadınları bilinçlendirmek amacıyla kanser tarama aracıyla hizmet veriyor.

Diyarbakır'da daha önce Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlık Merkezlerinde (ASM) vatandaşlara verilen kanser tarama hizmeti, İl Sağlık Müdürlüğünce kanser tarama aracıyla kentin en ücra yerlerine bile ulaştırılmaya başlandı.

Araçla, özellikle kırsal kesimde bu hizmeti alamayan kadınlara ulaşan sağlık ekipleri, kanserde erken tanı ve tedavi için bilgilendirmede bulundukları kadınlara ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yapıyor. Ekipler, 9 ilçedeki çalışmalarını tamamladı.

"Kırsaldaki kadınlar verdiğimiz hizmetten memnun"

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. Hülya Batgi, AA muhabirine, KETEM ve ASM'lerde kadınlara ücretsiz tarama yapıldığını, "Erken Tanı Hayat Kurtarır" sloganıyla kent genelinde vatandaşların kanser taramalarını yaptıklarını söyledi.

Kanserde erken tanının çok önemli olduğunu Batgi, "Toplum tabanlı olarak ilimizde 2 yılda bir 40-69 yaş arası kadınlara monografi çekimiyle meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlarımıza HPV testiyle 5 yılda bir rahim ağzı kanser taraması yapıyoruz. 50-70 arası kadın ve erkek nüfusta ise kolon kanseri taramalarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kanser taramalarının 17 ilçede devam ettiğini anlatan Batgi, araçla kırsalda kanser taramalarına ulaşılmayan kadınlara hizmet verdiklerini belirtti.

Batgi, şöyle konuştu:

"Geçen yıl temmuz ayından itibaren aracımızla hizmet veriyoruz. Bu süre zarfında 2 bin 770 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Bu taramalarda 60 kadınımızda şüpheli olgu rastlandı ve bunlar takibe alındı. 5 kadınımız erken tanıyla kanser tanısı aldılar ve tedavilerine başlandı. Ayrıca 828 kadına rahim ağzı kanser taraması yapıldı. 13 kadında şüpheli olgu rastlandı ve takibe alındı. 82 kadın ve erkek vatandaşımıza da kolon kanseri taraması gerçekleştirildi. Kırsalda yaşayan vatandaşların kanser taramalarına ulaşmalarını sağlayarak erken tanıyla kanserde ölümlerin azaltılmasını hedeflemekteyiz. Kırsaldaki kadınlar verdiğimiz hizmetten memnun. Tüm ilçeleri gezeceğiz. Unutmayalım kanserde erken teşhis hayat kurtarır."

"Erken tedaviyle hayat kurtarmak istiyoruz"

Ekipte yer alan Radyoloji Teknikeri Yekta Yıldız da kansere bağlı ölümleri azaltmak istediklerini söyledi.

Yıldız,"Bu uygulamayla erken tedaviyle hayat kurtarmak istiyoruz. Her kadını buraya bekliyoruz ve kadınlarımız için gereken çabayı gösteriyoruz. Hastalarımız buradan memnun ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir imkan kadınlara sunulduğu için çok mutluyuz"

Dört çocuk annesi Servet Deniz de ücretsiz hizmetten yararlandığını aktararak, kanser nedeniyle kaybettiği yakınları olduğunu, bu nedenle tarama yaptırmak istediğini dile getirdi.

Deniz, "Çok güzel bir şekilde karşıladılar beni. Böyle bir imkan kadınlara sunulduğu için çok mutluyuz. Aynı zamanda ücretsiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ücretsiz verilen hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Sema Gündüz de İl Sağlık Müdürlüğüne kadınlara verilen hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da kanser tarama aracıyla kırsaldaki kadınlara hizmet veriliyor - Son Dakika

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