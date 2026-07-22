Diyarbakır'da Organ Nakli Bilinci Artmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Organ Nakli Bilinci Artmalı

Diyarbakır\'da Organ Nakli Bilinci Artmalı
22.07.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, organ nakli konusunda vatandaşların daha hassas olması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakli biriminde görevli uzmanlar, nakil konusunda vatandaşların bilincinin artması gerektiğini belirterek sürece ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Dr. Ünal Beyazıt ve Nefroloji Uzm. İdris Oruç organ nakline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Beyazıt ve Oruç, organ naklinin fonksiyonunu yitirmiş bedenden alınmadığını kaydederek vatandaşların organ bağışı konusunda daha hassas olmaları gerektiğini vurguladı. Genel Cerrahi Uzm. Dr. Ünal Beyazıt, organ naklinin işlevini yitirmiş, görevini yerine getiremeyen bir organın yerine sağlıklı bir organın nakledilmesi işlemi olduğunu söyledi. Beyazıt, "Türkiye'deki yasalara göre organ, yakınlık derecesine göre dört dereceye kadar akraba olan kişilerden alınabilmektedir. Organ bağışçılarının sağlıklı bireyler olması ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. İki çeşit nakil vardır. Birincisi kadavradan nakil, ikincisi ise canlıdan nakildir. Kadavradan nakil genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş, yoğun bakımda bulunan hastalardan yapılmaktadır. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hasta, geri dönüşü olmayan ve tıbben ölü kabul edilen bir hastadır. Diğer nakil çeşidi ise yasalarımızın belirlediği şekilde dört dereceye kadar akraba olan kişiler tarafından yapılan canlı organ bağışıdır" dedi.

Beyazıt, en çok sorulan sorulardan birinin, "Bir insan trafik kazası geçirdi ve öldü, o organ kullanılabilir mi?" sorusu olduğunu aktardı. Soruya açıklık getiren Beyazıt, şu ifadeleri kullandı:

"O organ kullanılamaz. Organın kullanılabilmesi için kişinin yoğun bakım şartlarında takip edilen bir hasta olması gerekmektedir. Bu hastanın mekanik ventilatöre bağlı olması ve beyin ölümünün gerçekleştiğinin deklare edilmesinden sonra organ bağışı yapılabilir. Ancak normal bir trafik kazası geçirip olay yerinde hayatını kaybetmiş bir insanın organı ne yazık ki kullanılamamaktadır. Organın bir şekilde canlılığını ve kan dolaşımını koruyor olması gerekir ki o organ ya da doku kullanılabilsin. Solid organ nakilleri arasında en sık yapılan nakil böbrek naklidir. İkinci sırada ise karaciğer nakli gelmektedir. Ancak doku nakilleri arasında kornea nakli sayı olarak daha sık yapılmaktadır."

Kan grubu uyumu en önemli şart

Nefroloji Uzm. İdris Oruç ise hastalar kliniğimize başvurduğu zaman, alıcı ve vericinin öncelikle kan gruplarına baktıklarını söyledi. Oruç, "Kan grubu uyumu en başta şarttır. Kan grubu uyumlu olduktan sonra doku grubu uyumlarına bakıyoruz. Doku grubu uyumları ne kadar fazlaysa bizim için o kadar avantajlı bir durumdur. Tabii ki cerrahi müdahale çok önemlidir. Ancak ameliyat sonrası hastaların postoperatif dönemde poliklinik takipleri de çok önemlidir. Biz hastaları haftada iki defa organ nakli polikliniğimizde takip ediyoruz. Bu hastalar çeşitli immünosüpresif ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçların birçok yan etkisi olabiliyor ve biz bunları poliklinikte düzenli bir şekilde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Oruç, ülkede kadavradan organ nakli sayısının oldukça düşük düzeyde olduğunu aktararak, şöyle dedi:

"Bizim merkezimizde şu an 500'e yakın hasta kadavra bekleme listesindedir. Ancak kadavra sayısı oldukça az olduğu için toplumda bu bilincin artması gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastalarda sadece ölen bireyin izin vermesi yetmiyor. Ailenin de bu konuda izin vermesi gerekiyor. Aile de izin verdikten sonra biz, kadavra bekleme listesindeki hastalara yeni bir umut olabiliyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Organ Nakli, Organ Nakli, Diyarbakır, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Organ Nakli Bilinci Artmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu Viral fenomene hapis şoku Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında

08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 09:58:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Organ Nakli Bilinci Artmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.