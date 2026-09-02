Diyarbakır\'ın Dicle ilçesinde 60 yataklı yeni devlet hastanesi hasta kabulüne başladı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yapımı tamamlanan 60 yataklı yeni Dicle Devlet hastanesi, hizmet vermeye başladı.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yakın zamanda hizmet vermeye başlayan yeni 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastanede incelemelerde bulunan Kaymakam Mustafa Atış, Hastane Müdürü Zeki Beyazıt'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Atış, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Mustafa Atış, yapımı tamamlanan ve hizmete giren 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi'nde daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.