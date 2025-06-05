Diyetisyen Akbulut'tan Bayram Tavsiyeleri: Sirkeli Su ve C Vitamini - Son Dakika
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Sağlık

Diyetisyen Akbulut'tan Bayram Tavsiyeleri: Sirkeli Su ve C Vitamini

05.06.2025 15:34
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Kocaeli'de Diyetisyen Melek Akbulut, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme için önemli ipuçları verdi. Yemekten önce sirkeli su içilmesini ve et yanında C vitamini içeren sebzeler tüketilmesini önerdi.

Uzmanından bayram tavsiyesi, "Yemekten önce sirkeli su tüketin"

KOCAELİ - Kurban Bayramı sofrası için uyarı ve önerilerde bulunan diyetisyen Melek Akbulut, "Yemekten önce sirkeli su, etin yanında C vitamini" tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezi Günebakan Diyetisyeni Melek Akbulut, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı. Akbulut, sindirimi rahatlatmak ve hazmı kolaylaştırmak adına öğünlerden önce sirkeli su içilmesini tavsiye ederken, et ürünlerinin yanında mutlaka C vitamini içeren sebzelerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Tuz ve baharat kullanımına dikkat çeken Akbulut, özellikle sofrada ekstra tuz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Yemek pişerken eklenen tuz yeterlidir, fazlası; şişkinlik ve ödem yapabilir." dedi.

"Sütlü ve meyveli tatlı tercih edin"

Besinlerin iyi çiğnenmesinin önemine değinen Akbulut, yiyeceklerin boza kıvamına gelene kadar çiğnenmesinin hem tokluk hissini uzattığını hem de kan şekeri dengesini koruduğunu ifade etti. Tatlı tüketiminde ise sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önerdi. Diyetisyen Melek Akbulut, "Bu küçük ama etkili adımlarla bayramda da sağlıklı ve dengeli beslenme düzeni kurabilirsiniz." diyerek, bayramın hem lezzetli hem de bedene zarar vermeyen şekilde geçirilebileceğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyetisyen Akbulut'tan Bayram Tavsiyeleri: Sirkeli Su ve C Vitamini - Son Dakika

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